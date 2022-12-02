Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Enflasyonun 2024 yılında tek haneye gerileyeceğini tahmin ediyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonun 2024 yılında tek haneye gerileyeceğini tahmin ediyoruz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonun 2024 yılında tek haneye gerileyeceğini tahmin ediyoruz
Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir" ifadelerini kullandı.

"2024'te tek haneye düşecek"

"Enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8'den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9'a çıkmıştır" diye Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Kavcıoğlu, "Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 123 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve artış eğilimini korumaktadır" diye konuştu.

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Kavcıoğlu, "Ağustos-Kasım döneminde politika faizini toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 9 seviyesine getirmiş bulunmaktayız. Aldığımız kararların, 2023 yılı içerisinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak; arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine ve arz kapasitemizin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.


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