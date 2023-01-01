Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ihracatçılarla buluştu: Üretim arttıkça döviz bollaşır

Türkiye Ekonomi Modeli üzerine yaptıkları çalışmaları paylaştıklarını, ihracatçılar için başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydeden Kavcıoğlu, 2023'te de aynı başarıların devam etmesini beklediklerini, güzel ve verimli bir toplantı olduğunu aktardı. Hem Körfez hem Afrika tarafında ihracatçıların yeni pazarlara yoğunlaştığına değinen Kavcıoğlu, “İhracatçılarımız ayrıca dünyada birçok yeni pazara açılıyor. Dolayısıyla biz ihracatta bir sıkıntı olacağını beklemiyoruz. Zaten 300 milyar dolar bir hedef Sayın Başkanın (Mustafa Gültepe) önüne konuldu. Geçen sene de ihracatta çok başarılı bir yıl geçirildi. Türkiye Ekonomi Modeli ile üretim tarafı başarılı gidiyor. Dünya şartları da olumluya doğru gidiyor. Herhangi bir kaygımız yok” dedi. Kavcıoğlu, ihracatçıların döviz kurunun düşük olduğuna yönelik değerlendirmeleri olduğuna dair soru üzerine, "Türkiye Ekonomi Modeli içerisinde aldığımız tedbirler sonuçlarını veriyor. Dolayısıyla kur da istikrarlı şekilde devam edecek" diye konuştu.