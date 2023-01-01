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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ihracatçılarla buluştu: Üretim arttıkça döviz bollaşır

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Ekonomi Modeli içerisinde üretim artışıyla Türkiye'ye döviz girişinin bollaşacağını söyledi. Kavcıoğlu, “Rezervler artıyor ve bu, piyasaya olumlu yansıyor” diye konuştu.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
4:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde ihracatçılar ile bir araya geldi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde ihracatçılar ile bir araya geldi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde ihracatçılar ile bir araya geldi. İstanbul Yenibosna’daki TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Şahap Kavcıoğlu, dönem dönem farklı sektörler ve odalar ile bir araya geldiklerini anımsatarak, TİM Başkanı Gültepe'nin daveti üzerine buluşma gerçekleştiğini söyledi.

HERHANGİ BİR KAYGIMIZ YOK

Türkiye Ekonomi Modeli üzerine yaptıkları çalışmaları paylaştıklarını, ihracatçılar için başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydeden Kavcıoğlu, 2023'te de aynı başarıların devam etmesini beklediklerini, güzel ve verimli bir toplantı olduğunu aktardı. Hem Körfez hem Afrika tarafında ihracatçıların yeni pazarlara yoğunlaştığına değinen Kavcıoğlu, “İhracatçılarımız ayrıca dünyada birçok yeni pazara açılıyor. Dolayısıyla biz ihracatta bir sıkıntı olacağını beklemiyoruz. Zaten 300 milyar dolar bir hedef Sayın Başkanın (Mustafa Gültepe) önüne konuldu. Geçen sene de ihracatta çok başarılı bir yıl geçirildi. Türkiye Ekonomi Modeli ile üretim tarafı başarılı gidiyor. Dünya şartları da olumluya doğru gidiyor. Herhangi bir kaygımız yok” dedi. Kavcıoğlu, ihracatçıların döviz kurunun düşük olduğuna yönelik değerlendirmeleri olduğuna dair soru üzerine, "Türkiye Ekonomi Modeli içerisinde aldığımız tedbirler sonuçlarını veriyor. Dolayısıyla kur da istikrarlı şekilde devam edecek" diye konuştu.

REZERVİMİZ ARTMAYA DEVAM EDECEK

  • İhracatçıların TCMB'ye döviz satma zorunluluğuna yönelik soru üzerine Kavcıoğlu, şu an TCMB rezerv kaynaklarının sadece ihracatçılardan alınan yüzde 40 olmadığını, ülkenin ihracat ve döviz girişinin artışıyla çok alakalı olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, Türkiye Ekonomi Modeli içerisinde üretimler arttıkça Türkiye'ye döviz girişinin de artacağını kaydederek, "Döviz girişinin artışıyla beraber zaten Merkez Bankası'nın rezervleri de olumlu etkileniyor. Bir sıkıntı yok, rezervler artarak devam ediyor. Bu tabii kura da olumlu yansıyor. Diğer fiyatlara da piyasaya da olumlu yansıyor. Rezervlerimiz de artmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Kura yönelik soru üzerine Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın herhangi bir kur politikasının bulunmadığını ifade etti. İhracatçıların TCMB'ye döviz satma zorunluluğunun tekrar sorulması üzerine Kavcıoğlu, "Arkadaşlar yüzde 40, zaten ihracat Türkiye'de 254 milyar dolara gelmiş. Zaten ihracatçı bozuyor bir kısmını, bankaya bozacağı yerde Merkez'e bozuyor. Burada bir sıkıntı yok” dedi.

Toplantı sayesinde herkes aydınlandı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yaptıkları toplantı sayesinde ihracatta yaşanan sıkıntıları ve problemleri bizzat TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na iletmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Toplantının çok verimli geçtiğini belirten Gültepe, “Bilgi kirliliği dediğimiz nokta konusunda başkan beyin gelip sektörlerle, STK'larla ya da ihracatçılara anlatması çok önemli. Biz yüzde 40 bozmak istediğimiz zaman Merkez Bankası'na gidip bozuyoruz. Yani orada herhangi bir zorunluluk yok” dedi.


#TCMB
#Şahap Kavcıoğlu
#Mustafa Gültepe
#Döviz
#İhracat
27 minutes ago
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ihracatçılarla buluştu: Üretim arttıkça döviz bollaşır
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