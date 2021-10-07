Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması Yavaşlama görüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yavaşlama görüyoruz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşmenin devam edeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngördüklerini, çekirdek enflasyon göstergelerinde ise yavaşlama görüldüğünü belirtti. Başkan Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Yavaşlama görüyoruz
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Yılın geri kalanında cari işlemerdeki iyileşme devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz" dedi.

İşte TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz. İhracattaki güçlü seyir devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek.

Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz. İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini geride bıraktı. Finansman koşullarında daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.

Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz. Öncü göstergeler 3. çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor. Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

Kredi büyümesi belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Para politikası duruşumuzu belirlerken, çeşitli unsurların ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik.

Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı.

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