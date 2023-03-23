Merkez Bankası beklenen faiz kararını bugün açıklayacak

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.