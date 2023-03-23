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Ekonomi

Merkez Bankası beklenen faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politika Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.

10:09 . 23/03/2023 Perşembe
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.


Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.


Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.


12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.








#Merkez Bankası
#Faiz
#Şahap Kavcıoğlu
25 dakika önce
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