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Ekonomi

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Saat 14:00'te Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Para Politikası Kurulu, toplantı sonrası faiz kararını belirleyecek.

09:51 . 22/06/2023 Perşembe
Diğer
Merkez Bankası

Merkez Bankası

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek.


Karar için gözler saat 14.00'e çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı belli olacak.


Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.


Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.


Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti.




#Faiz
#Merkez Bankası
#Hafize Gaye Erkan
1 saat önce
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