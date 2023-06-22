Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası 2023 Haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı ekonomiyi yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Şimdi gözler TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın yeni başkanı olmasından sonra, TCMB Para Politikası Kurulu da ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı beklentisi ne? İşte detaylar.