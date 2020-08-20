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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Ağustos ayı Para Politikası Kurulu tarafından düzenlenen toplantıda faizlerin değiştirilmemesi yönünde karar çıktı. Merkez Bankası'nın peş peşe yaptığı faiz indirimlerin ardından politika faizi yüzde 8,25 seviyesinde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı para politikası toplantısını gerçekleştirdi.

Banka politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 8.25'te kaldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan karar sonrası yapılan açıklamada, ''Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunmuştur. Son dönemde ticari kredilerde normalleşme eğilimi gözlenirken, bireysel krediler güçlü seyretmiştir.

Ertelenmiş talebe ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesi beklenmektedir. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Salgın dönemine özgü finansal düzenlemelerin kademeli olarak normalleştirilmesi ve son dönemde likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının, makrofinansal istikrarı destekleyeceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Kurul politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.

  • Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Taşıtta düşük faiz kampanyası sona erdi: İşte banka banka kredi faiz oranları
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Banka: İş Bankası  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 0.99  Aylık ödeme: 2745
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Banka: Alternatifbank  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 1.03  Aylık ödeme: 2774
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Banka: Fibabanka  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 1.13  Aylık ödeme: 2847
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Banka: Yapı Kredi Bankası  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi  vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 1.15  Aylık ödeme: 2862
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Banka: Kamu bankaları  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 1.17  Aylık ödeme: 2877
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Banka: Akbank  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 1.41  Aylık ödeme: 3059
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Banka: Akbank  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 1.41  Aylık ödeme: 3059
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Banka: QNB Finansbank  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 1.45  Aylık ödeme: 3090
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Banka: HSBC  Kredi tutarı: 100 bin lira  Kredi vadesi: 48 ay  Kredi faizi: 1.50  Aylık ödeme: 3128
Taşıtta düşük faiz kampanyası sona erdi: İşte banka banka kredi faiz oranları
Kamu bankalarının yerli üretim otomobiller için çıkardığı kampanyaya karşı olarak fiyat artıran otomotiv firmaları nedeniyle düşük faizli taşıt kredisi kampanyasını sonlandırmıştı. Bunun ardından faiz artırımları da geldi. Peki taşıt kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları..


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