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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faizler ne kadar oldu?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şahap Kavcıoğu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Nisan ayı toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı. PPK'nın son toplantısından politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 19'da sabit tutulması yönünde karar çıktı. Toplantının ardından yapılan açıklamada piyasalara politika faizinin sabit tutularak sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiğine ilişkin mesaj verilirken, enflasyondaki yüzde 5'lik hedefe de vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faizler ne kadar oldu?
Foto/arşiv

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

SIKI PARASAL DURUŞ MESAJI

Talep ve maliyet unsurlarının, "bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya" devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.

ENFLASYONDA YÜZDE 5 HEDEFİNE VURGU

TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda "elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği" vurgulanan açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5.0 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" denildi ve eklendi:

"Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

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