Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Faizleri 200 baz puan düşürerek yüzde 12ye çekti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faizleri 200 baz puan düşürerek yüzde 12'ye çekti

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 12.00'ye indirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası / Arşiv
Merkez Bankası / Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo faizinde 200 baz puan indirime gitti. Beklenti 150 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %14,00'ten %12,00'ye çekildi.

  • TCMB bu yıl Temmuz'da 425 baz puan, Eylül'de 325 baz puan ve Ekim'de 250 baz puan olmak üzere toplam 1000 baz puan indirimine gitti.
  • Merkez Bankası, 2020 yılında 12 toplantı düzenlenmesine karar verdi. TCMB'nin yılın ilk toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir.

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

  • Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlenmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurlarının ılımlı seyretmesine katkıda bulunmaktadır. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine ve 2020 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

  • Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti
EKONOMİ
Merkez'in faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti

1200 puanlık dev indirim

1200 puanlık dev indirim

​Son 4 toplantıda peş peşe indirim gerçekleşiyor.
Atatürkü tanımayınca birinci sınıftan başladık

Atatürk'ü tanımayınca
birinci sınıftan başladık

Bulgaristan muhaciri Ayşe Teyze'nin Türkiye'ye göç hikayesi...
Bakan Albayrak duyurdu

Bakan Albayrak duyurdu

​Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu.
Dar gelirliye<br>konut müjdesi

Dar gelirliye
konut müjdesi

Cumhurbaşkanı, 100.000 Sosyal Konut projesini anlattı.
'Yakıt alacağız'<br> diyerek kaçmışlar

'Yakıt alacağız'
diyerek kaçmışlar

Annesine kavuşan Cafer'in kurtuluş hikayesi.
BM'ye sunuldu

BM'ye sunuldu

Türkiye, Libya mutabakatının tescili için başvuru yaptı.

'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

Bankalararası Kart Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Önlem alınmazsa<br>250 lirayı bulacak

Önlem alınmazsa
250 lirayı bulacak

​Üretim azalınca stokçular yeniden sahneye çıktı.
5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Ölümcül müdahale

Ölümcül müdahale

​Fransız polisinin göstericilere kanlı müdahalesi kamerada.
Diplomasi<br>Türkiye'nin lehinde

Diplomasi
Türkiye'nin lehinde

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Yunanistan'da nasıl tartışılıyor?
Hasta<br>kapma oyunu!

Hasta
kapma oyunu!

​Komisyon karşılığı merkezlere yönlendiriyorlar.
Ücretsiz<br> otoyol müjdesi

Ücretsiz
otoyol müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
'Türk duvarı'

'Türk duvarı'

​Merih, ilk maçında Devler Ligi'ne damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.