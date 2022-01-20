Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Yılın ilk toplantısı

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'Hacamat için geldiler': Evinde firari askerlerle yakalanan mahrem imamdan ilginç savunma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada "mahrem imam" olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Mehmet Sağlam hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan iddianame düzenlendi. Mehmet Sağlam'ın evinde yakalanan iki kişinin örgüt mensubu olmaktan yargılanan eski subaylar olduğu ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan Sağlam, ikametinde yakalanan ihraç jandarma binbaşıların hacamat tedavisi için eve geldiklerini savundu.