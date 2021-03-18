Merkez Bankası faizi 2 puan artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararını açıkladı. Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseldi. TCMB'den faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir.

EKONOMİ Faizi kim istiyor?

Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir."

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Dolar/TL 2 haftanın en düşük seviyesinde

TCMB'nin faiz kararının ardından Dolar/TL, 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.