Ekonomi Merkez Bankası faizi 2 puan artırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faizi 2 puan artırdı

Merkez Bankası, politika faizi kararını açıkladı. Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseldi. Merkez Bankası tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, "Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararını açıkladı. Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseldi. TCMB'den faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir.

Faizi kim istiyor?
EKONOMİ
Faizi kim istiyor?

Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir."

Dolar/TL 2 haftanın en düşük seviyesinde

TCMB'nin faiz kararının ardından Dolar/TL, 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar düştü, borsa yükseldi
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