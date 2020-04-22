Ekonomi Merkez Bankası faizleri indirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faizleri indirdi

Merkez Bankası faizleri indirdi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirimle yüzde 9.75’ten yüzde 8.75’e düşürdü. Merkez Bankası'nın son indirim kararıyla birlikte 10 ay içerisinde yapılan faiz indirimlerinin toplamı bin 525 puanı buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası faiz indirdi. Politika faizi oranının yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirilmesine karar verildi.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın 25-50 baz puan aralığında indirime gitmesi bekleniyordu.

Bugün açıklanan indirimle birlikte Merkez Bankası'nın 2019 Temmuz ayından bu yana yapmış olduğu indirimlerin toplamı 1525 baz puanı buldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir.

KORONAVİRÜSÜN ETKİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Ocak ve Şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır.

TEDBİRLER TOPARLANMAYA KATKI SAĞLAYACAK

"Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir.

"Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir."

100 BAZ PUAN İNDİRİM KARARI

Enflasyon beklentilerinin, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin de "ılımlı" geliştiği belirtilen açıklamada, "Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir" denildi ve eklendi:

"Bu gelişmeler doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir."

Kurulun, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirdiği de belirtilen açıklamada, "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır" diye eklendi.

Son 8 PPK toplantısında alınan faiz kararları şöyle:

14 Eylül 2018 / 24,00

26 Temmuz 2019 / 19,75

13 Eylül 2019 / 16,50

25 Ekim 2019 / 14,00

12 Aralık 2019 / 12,00

16 Ocak 2020 / 11,25

19 Şubat 2020 / 10,75

17 Mart 2020 / 9,75

22 Nisan 2020 / 8,75

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