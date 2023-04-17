|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Merkez Bankası izinsiz para basmayacak: Egemenliği küresel sermayeye devredecekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 7’li koalisyonun, egemenliğin sembolü olan ‘para basma yetkisini’ küresel sermayeye devretmeyi planladığını söyledi. Yedili koalisyonun, IMF ile standby anlaşması yapacaklarına ilişkin örtülü beyanları olduğunu kaydeden Canikli önemli uyarılarda bulundu: Merkez Bankası, bağımsız para politikası uygulayamayacak, para basımı, kısa vadeli sermaye hareketleri tarafından belirlenecek ve şekillendirilecektir.

04:00 . 17/04/2023 الإثنين
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 7’li masanın, egemenliğin sembolü olan ‘para basma yetkisini’ küresel sermayeye devretme vaadinde bulunduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 7’li masanın, egemenliğin sembolü olan ‘para basma yetkisini’ küresel sermayeye devretme vaadinde bulunduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Millet İttifakı'nın ekonomiyle ilgili planını deşifre etti. 7’li masanın, ortak mutabakat metninde, egemenliğin sembolü olan ‘para basma yetkisini’ küresel sermayeye devretme vaadinde bulunduğunu belirten Canikli, "IMF ile stand-by düzenleyeceklerine ilişkin örtülü beyanlarından 7'li masanın, egemenlik alanlarından birisi olan para basma yetkisinin küresel sermaye devredilmesi anlamına gelecek para politikası uygulayacakları anlaşılıyor" dedi.

Ortak mutabakat metninde önerilen ekonomik modelde Merkez Bankası'nın ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde para basamayacağını ve bağımsız para politikası uygulayamayacağını dile getiren Canikli, "Para basımı, kısa vadeli sermayenin, yani sıcak paranın (küresel sermayenin) hareketleri tarafından belirlenecek ve şekillendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Ulus devletin içini boşaltma planı

Nurettin Canikli, şunları kaydetti: “Mal piyasalarının arz eğrisini sağa kaydıracak olan negatif reel faizin uygulandığı bir ortamda, parasal genişleme kaynaklı talep enflasyonunun ortaya çıkma ihtimali bulunmamaktadır. 7’li masa mutabakat metninde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümranlığının en belirgin sembol ve imtiyazlarından birisi olan para basma yetkisini fiilen, küresel finans kuruluşlarına devretmeyi ve ulus devletin içini boşaltmayı planlamaktadır.”



#AK Parti
#Nurettin Canikli
#Merkez Bankası
#IMF
#Yedili koalisyon
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.