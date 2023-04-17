Merkez Bankası izinsiz para basmayacak: Egemenliği küresel sermayeye devredecekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Millet İttifakı'nın ekonomiyle ilgili planını deşifre etti. 7’li masanın, ortak mutabakat metninde, egemenliğin sembolü olan ‘para basma yetkisini’ küresel sermayeye devretme vaadinde bulunduğunu belirten Canikli, "IMF ile stand-by düzenleyeceklerine ilişkin örtülü beyanlarından 7'li masanın, egemenlik alanlarından birisi olan para basma yetkisinin küresel sermaye devredilmesi anlamına gelecek para politikası uygulayacakları anlaşılıyor" dedi.

Ortak mutabakat metninde önerilen ekonomik modelde Merkez Bankası'nın ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde para basamayacağını ve bağımsız para politikası uygulayamayacağını dile getiren Canikli, "Para basımı, kısa vadeli sermayenin, yani sıcak paranın (küresel sermayenin) hareketleri tarafından belirlenecek ve şekillendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Ulus devletin içini boşaltma planı

Nurettin Canikli, şunları kaydetti: “Mal piyasalarının arz eğrisini sağa kaydıracak olan negatif reel faizin uygulandığı bir ortamda, parasal genişleme kaynaklı talep enflasyonunun ortaya çıkma ihtimali bulunmamaktadır. 7’li masa mutabakat metninde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümranlığının en belirgin sembol ve imtiyazlarından birisi olan para basma yetkisini fiilen, küresel finans kuruluşlarına devretmeyi ve ulus devletin içini boşaltmayı planlamaktadır.”







