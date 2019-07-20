Merkez Bankası karını devredecek

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve yasanın Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından hayata geçecek.

Mustafa Savaş

DEĞİŞEN KANUNLARA DÜZENLEME GEREKİYOR

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş tarafından teklif edilen ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 35 madde ve 18 farklı kanunda değişiklik, çok sayıda düzenlemeyi de beraberinde getiriyor. Şirketlerin sorunlu kredilerinin yeniden yapılandırılması, varlık barışı süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurtdışı çıkış harcının 50 lira olarak revize edilmesi, ülkeye getirilen telefonların IMEI kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi konular kanunda öne çıkan maddeler arasında yer aldı.

DÜNYA İLE UYUMLU HALE GETİRİLDİ

Yeni yasayla alakalı açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, " Ekonomiye ivme kazandıracak mali bir paket diyebiliriz. Merkez Bankası mevzuatında yapılan düzenlemeyle ihtiyat akçesi uygulamasında revizeye gidildi. Buna gereksinim vardı. Dünyada Merkez Bankalarının karlarının ortalama yüzde 85'i hazineye aktarılırken bu oran ülkemizde yüzde 67'ydi. Teklifimizle Merkez Bankası Yasası'nda yapılacak ihtiyat akçesi düzenlemesiyle, kar dağıtımını dünya örnekleriyle ve Türk Ticaret Kanunu'yla uyumlu hale getirdik. Bu süreç, Merkez Bankası tarafından para basılması anlamına gelmiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu yanlış bir algıdır" dedi.

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GELİRLER HAZİNEYE GİDECEK

Merkez Bankasının son yıllarda ülkemizin en çok kar eden anonim şirketi olduğunun altını çizen Savaş, “Kural olarak Merkez Bankasının kar etmesi beklenmez. Fakat son yıllarda Merkez Bankası ülkemizin en çok kar eden anonim şirketi oldu. Hazineye devredilmeyen her türlü kar, piyasada dağıtılmayan kar tutarı kadar ek borçlanma oluşturduğu için, piyasada sorunlar yaşanabiliyor. Çünkü iç borçlanma faizlerinin aynı oranda yapay şekilde yüksek kalmasına neden olabiliyordu. Merkez Bankası’nın finansal olarak sıkıntıya düşmesi söz konusu olmayacağından, elde edilen kârın ihtiyat akçesi olarak da ayrılmasına gerek bulunmuyor. Teknik olarak Merkez Bankası kârı, son tahlilde piyasadan çekilen paradır. Kar ne kadar yüksekse, o kadar yüksek miktarda piyasayı fonlama ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Dünya örneklerine bakıldığında, Merkez Bankalarının karının tamamını veya tamamına yakın bir bölümünü hazineye devrettikleri görülüyor. Biz de benzer bir uygulama hayata geçiriyoruz” dedi.