Ekonomi Merkez Bankası karını devredecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası karını devredecek

Merkez Bankası ‘nın yedek akçesi dünya ile uyumlu hale getirildi. TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Merkez Bankalarının karının tamamını veya tamamına yakın bir bölümünü hazineye devrettikleri görülüyor. Biz de benzer bir uygulama hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve yasanın Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından hayata geçecek.

Mustafa Savaş

DEĞİŞEN KANUNLARA DÜZENLEME GEREKİYOR

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş tarafından teklif edilen ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 35 madde ve 18 farklı kanunda değişiklik, çok sayıda düzenlemeyi de beraberinde getiriyor. Şirketlerin sorunlu kredilerinin yeniden yapılandırılması, varlık barışı süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurtdışı çıkış harcının 50 lira olarak revize edilmesi, ülkeye getirilen telefonların IMEI kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi konular kanunda öne çıkan maddeler arasında yer aldı.

DÜNYA İLE UYUMLU HALE GETİRİLDİ

Yeni yasayla alakalı açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, " Ekonomiye ivme kazandıracak mali bir paket diyebiliriz. Merkez Bankası mevzuatında yapılan düzenlemeyle ihtiyat akçesi uygulamasında revizeye gidildi. Buna gereksinim vardı. Dünyada Merkez Bankalarının karlarının ortalama yüzde 85'i hazineye aktarılırken bu oran ülkemizde yüzde 67'ydi. Teklifimizle Merkez Bankası Yasası'nda yapılacak ihtiyat akçesi düzenlemesiyle, kar dağıtımını dünya örnekleriyle ve Türk Ticaret Kanunu'yla uyumlu hale getirdik. Bu süreç, Merkez Bankası tarafından para basılması anlamına gelmiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu yanlış bir algıdır" dedi.

REKLAM
  • GELİRLER HAZİNEYE GİDECEK
  • Merkez Bankasının son yıllarda ülkemizin en çok kar eden anonim şirketi olduğunun altını çizen Savaş, “Kural olarak Merkez Bankasının kar etmesi beklenmez. Fakat son yıllarda Merkez Bankası ülkemizin en çok kar eden anonim şirketi oldu. Hazineye devredilmeyen her türlü kar, piyasada dağıtılmayan kar tutarı kadar ek borçlanma oluşturduğu için, piyasada sorunlar yaşanabiliyor. Çünkü iç borçlanma faizlerinin aynı oranda yapay şekilde yüksek kalmasına neden olabiliyordu. Merkez Bankası’nın finansal olarak sıkıntıya düşmesi söz konusu olmayacağından, elde edilen kârın ihtiyat akçesi olarak da ayrılmasına gerek bulunmuyor. Teknik olarak Merkez Bankası kârı, son tahlilde piyasadan çekilen paradır. Kar ne kadar yüksekse, o kadar yüksek miktarda piyasayı fonlama ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Dünya örneklerine bakıldığında, Merkez Bankalarının karının tamamını veya tamamına yakın bir bölümünü hazineye devrettikleri görülüyor. Biz de benzer bir uygulama hayata geçiriyoruz” dedi.

Yılda ortalama yüzde 5,6 büyüdük
EKONOMİ
Yılda ortalama yüzde 5,6 büyüdük
Katil HDPli vekilin kardeşi

Katil HDP'li vekilin kardeşi

​Türk konsolos Köse'yi hedef alan terör saldırısının emri Mahmur'dan.
Daha dün gibi

Daha dün gibi

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti.
Avrupasözünde durmuyor

Avrupa
sözünde durmuyor

​6 milyar avroluk taahhüdün 2,35 milyarı ödendi.
Körfez'de yeni kriz

Körfez'de yeni kriz

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı tankere el koydu.
Türkiye'yi görüşecek

Türkiye'yi görüşecek

​Trump senatörleri davet etti, masada S-400'ler var.
Fenerbahçe'ye<br>men yok

Fenerbahçe'ye
men yok

UEFA, Fenerbahçe hakkındaki kararını verdi.
Trump: Vurduk<br>İran: Vuramadınız

Trump: Vurduk
İran: Vuramadınız

ABD ile İran arasında drone tartışması.
İlk duruşma<br>17 Eylül'de

İlk duruşma
17 Eylül'de

​Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi.

Yaralı buzağıyı<br>sırtında taşıdı

Yaralı buzağıyı
sırtında taşıdı

Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de görüntülendi.

PKK'nın silahlarına<br>'Alman usulü' savunma!

PKK'nın silahlarına
'Alman usulü' savunma!

Almanya Silahlı Kuvvetleri hesabından ilginç mesaj.
Güvenlik şefinin<br>FETÖ oyunu

Güvenlik şefinin
FETÖ oyunu

​DHMİ'nin güvenlik şefi FETÖ'cüleri kaçırmak için sahte biniş kartı bastırmış.
Bitlis'te hain saldırı

Bitlis'te hain saldırı

İlçe Jandarma Komutanı roketli saldırıda şehit düştü.
Çifte indirim

Çifte indirim

​Araç sahiplerine güzel haber geldi.
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor

ABD heyeti, Ankara'da görüşmelerde bulunacak.
Bayrama bitecek

Bayrama bitecek

​Ulaştırma Bakanı İstanbulluların beklediği tarihi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.