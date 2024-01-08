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Ekonomi

50 trilyon dolarlık buluşma: Hafize Gaye Erkan 200'ü aşkın üst düzey isimle bir araya gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günü"nün ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta gerçekleştirecek. Toplantıda, TCMB Başkanı Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek. Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.

14:37 - 8/01/2024 الإثنين
Güncelleme: 14:52 - 8/01/2024 الإثنين
AA
TCMB Başkanı Erkan, 11 Ocak'taki "Yatırımcı Günü"nde uluslararası yatırımcılarla buluşacak
TCMB Başkanı Erkan, 11 Ocak'taki "Yatırımcı Günü"nde uluslararası yatırımcılarla buluşacak

TCMB, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 700'lü seviyelerden 300 baz puana gerilemesi ve bir süre önce 145 milyar doları aşarak rekor seviyeye yükselen rezervler başta olmak üzere birçok finansal göstergeye yansıyan yoğun yatırımcı talebine yanıt olarak, Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan liderliğinde "Yatırımcı Günü" düzenliyor.


İlk "Yatırımcı Günü"nün adresi ise birçok uluslararası finansal kuruluşa ev sahipliği yapan New York olacak.

11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla yapıldı.


Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar gerçekleştirilecek


Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak.


TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.


TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

- Büyüklüğü 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarının yöneticilerinin katılımı bekleniyor


Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.


"Yatırımcı Günü" geniş kapsamlı bir formatla TCMB tarihinde ilk kez düzenleniyor


1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kapsamında Banka'nın açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte olan yatırımcı toplantıları, geçmişten bu yana yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli olarak sürdürülürken, "Yatırımcı Günü" daha geniş kapsamlı bir formatla TCMB tarihinde ilk kez düzenlenecek.


"Yatırımcı Günü"nün ikincisinin bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreni Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Sarıyer'de gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz" dedi. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak haksız ticaret peşinde koşanlarla mücadele noktasında görevlerimizi yapmak için var gücümüzle ve can havliyle çalışıyoruz. İnşallah orta vadeli programda hedeflenen 2026 yılı sonuna doğru enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi başardığımızda zaten istikrarlı bir yapı için hem üretimde hem ekonomide hem yatırımda hem istihdamda çok daha aydınlık çok daha iyi rakamlara ve ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi.


#Hafize Gaye Erkan
#TCMB
#Yatırımcı Günü
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