Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Bu istatistiklerin arasında öne çıkan toplam rezervler 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 50 milyon dolar arttı.

Yılın en yüksek seviyesi

Toplamda 116 milyar 26 milyon dolara yükseler rezervler yılın en yüksek seviyesini gösterdi.

Brüt döviz rezervleri, 2 milyar 920 milyon dolar arttı

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 14 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 920 milyon dolar artışla 76 milyar 172 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 869 milyon dolar azaldı

AA'nın haberine göre söz konusu dönemde altın rezervleri ise 869 milyon dolar azalarak 40 milyar 724 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara geriledi.

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Merkez Bankası'nın rezervi 116 milyar 26 milyon dolar

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 50 milyon dolar artışla 113 milyar 976 milyon dolardan 116 milyar 26 milyon dolara yükseldi.

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