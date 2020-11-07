Merkez Bankası'nda görev değişikliği: TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı.
Ağbal’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ise İbrahim Şenel getirildi.
Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci uygun görüldü.
EKONOMİ
İş dünyası gelecekten umutlu
FOTOĞRAF 37
D segmentindeki araçların fiyatları dahi 1 milyon TL bandına yaklaşınca lüks sınıfta yer alan araçların fiyatları da merak konusu oldu.
yenisafak.com'un online satış kanalları üzerinden derlediği bilgilere göre şu an Türkiye'de satışta olan en pahalı aracın fiyatı 50 milyon lira olarak görülüyor. Bu da ortalama 500 bin TL'den satılan 10 daire fiyatına denk geliyor.
İşte Türkiye'de satışta olan en pahalı lüks otomobiller..
2020 model Bugatti Chiron
Satış fiyatı: 50 milyon lira.
2020 model Mercedes - Benz - Maybach S 650
2020 model Mercedes - Benz - Maybach S 650
Satış fiyatı: 29 milyon 500 bin TL
2020 model Lamborghini Aventador LP 700-4
Satış fiyatı: 15 milyon 500 bin TL
2020 model Mercedes - Benz - Maybach S 650-Long
Satış fiyatı: 15 milyon TL
2020 model Ferrari - 812 Superfast
Satış fiyatı: 12 milyon 350 bin TL
2020 model Ferrari - 488 Pista
Satış fiyatı: 10 milyon 700 bin TL
2020 model Lamborghini Aventador - S Coupe Lp 750-4
Satış fiyatı: 9 milyon 650 bin TL
2020 model Ferrari - F8 Spider
Satış fiyatı: 8 milyon 850 bin TL
2020 model Lamborghin Huracan Evo
Satış fiyatı: 7 milyon 850 bin TL
2020 model Bentley Flying Spur 6.0
Satış fiyatı: 7 milyon 600 bin TL
2020 model Ferrari F8 Tributo 720 Hp
Satış fiyatı: 7 milyon 500 bin TL
2020 model Porsche 911 Turbo S
Satış fiyatı: 6 milyon 970 bin TL
2020 model Audi RS 6
Satış fiyatı: 6 milyon 750 bin TL
2020 model Bentley Continental
Satış fiyatı: 6 milyon 650bin TL
2020 model McLaren MP4-12C
Satış fiyatı: 5 milyon 950bin TL
2020 model BMW M8 Coupe xDrive Competition
Satış fiyatı: 4 milyon 350 bin TL
Türkiye'de satışta olan en pahalı sıfır otomobiller: Fiyatı 10 daire parası!
Araç tutkunlarının vazgeçilmezi olan lüks otomobiller tasarımları ve çok sayıda üstün özelliklerinin yanı sıra fiyatlarıyla da adeta dudak uçuklatıyor. İşte Türkiye'de satışta olan en pahalı otomobiller..