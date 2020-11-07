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Ekonomi Merkez Bankasında görev değişikliği TCMBnin yeni başkanı Naci Ağbal oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nda görev değişikliği: Murat Uysal başkanlık görevinden alınıp Naci Ağbal atandı

Merkez Bankası'nda görev değişikliği: TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görev değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi.

Haber Merkezi İHA
Naci Ağbal
Naci Ağbal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı.

Ağbal’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ise İbrahim Şenel getirildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci uygun görüldü.

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EKONOMİ
İş dünyası gelecekten umutlu

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Türkiye'de satışta olan en pahalı sıfır otomobiller: Fiyatı 10 daire parası!
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