Ekonomi Merkez Bankasından bankalara uyarı Dört uygulamayı sona erdirin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı: Dört uygulamayı sona erdirin

Merkez Bankası, bankalara ilettiği metinde; son dönemde görülmeye başlanan dört uygulamanın TCMB düzenlemelerinin "ruhuna aykırı" olduğunu belirterek, bu uygulamalara son verilmesini istedi.

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Haber Merkezi Diğer
Merkez Bankasından bankalara uyarı: Dört uygulamayı sona erdirin
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa dışı saatlerdeki döviz işlemleri ve tahvil yükümlülüğünden kaçınmak için yüksek mevduat faizi uygulamalarının son bulmasını istedi.

"Toplam dört uygulama TCMB düzenlemelerinin ruhuna aykırı"

TCMB'nin bankalara ilettiği ve Reuters tarafından görülen "TCMB Denetim" başlıklı bugün tarihli metinde son dönemde görülmeye başlanan toplam dört uygulamanın TCMB düzenlemelerinin "ruhuna aykırı" olduğunu, düzenlemelerin hedefledikleri amaçlarla örtüşmediğini ve finansal istikrarın temini konusunda da destekleyici olmadığını belirtti.

"Uygulamalar müfettişler tarafından inceleniyor"

TCMB uygulamaların "müfettişler tarafından" incelenmeye devam edileceğini belirtti ve bankaların düzenlemelere ve talimatlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

TCMB'nin son verilmesini istediği dört uygulama şöyle:

Kredi kullanan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta değerlendirilmesine izin verilmesi.

Kredi kullanan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının veya tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğü getirilmesi.

TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak için piyasa mevduat faizlerinin çok üzerinde oranlar ile TL mevduat toplanması.

Yurt dışı yerleşik bankalar ile off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım satım işlemleri gerçekleştirilmesine devam edilmesi.

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