Merkez Bankası'ndan çekirdek enflasyon vurgusu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışının hemen üzerinde 8.949,12 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 8.964,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.