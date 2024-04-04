Merkez Bankası'ndan çekirdek enflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin aylık artış oranlarının devam eden zayıflama eğilimine rağmen Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kaldığını vurguladı.
TCMB Mart fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde aylık bazda fiyat artışlarında hizmet, gıda ve temel malların öne çıkan gruplar olduğunu belirtti.
TCMB'nin değerlendirmesinde iç taleple ilgili yorumlar da dikkat çekti. TCMB "iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırmıştır" ifadelerini kullandı.
Temel mal fiyat artışında döviz kuru etkileriyle dayanıklı mal grubunun öne çıktığını söyleyen TCMB enerji aylık enflasyonunun akaryakıt fiyatlarına paralel olarak önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti.