|
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan çekirdek enflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde arındırılmış aylık çekirdek enflasyonun öngörülenin üstünde kaldığını belirtti.

11:18 - 4/04/2024 Perşembe
Diğer
Arşiv
Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin aylık artış oranlarının devam eden zayıflama eğilimine rağmen Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kaldığını vurguladı.


TCMB Mart fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde aylık bazda fiyat artışlarında hizmet, gıda ve temel malların öne çıkan gruplar olduğunu belirtti.


Ücret etkisinin belirgin olduğu hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir miktar yavaşlasa da kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde görece yüksek seyretti.

TCMB'nin değerlendirmesinde iç taleple ilgili yorumlar da dikkat çekti. TCMB "iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırmıştır" ifadelerini kullandı.


TCMB'nin değerlendirmesine göre gıda fiyatlarındaki aylık artışı kırmızı et öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatları sürüklerken, işlenmiş gıda grubundaki zayıflama dikkat çekti.

Temel mal fiyat artışında döviz kuru etkileriyle dayanıklı mal grubunun öne çıktığını söyleyen TCMB enerji aylık enflasyonunun akaryakıt fiyatlarına paralel olarak önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti.





#Merkez Bankası
#Enflasyon
#TCMB
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Evde bakım maaşı Nisan ayı ne zaman yatacak?