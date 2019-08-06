Merkez Bankası’ndan ‘döviz’ hamlesi

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi bekleniyor. Uzmanlar da Merkez’in bu hamlesini yerinde bir adım olarak değerlendiriyor.

6 AYLIK REPO YOLDA

Banka, döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasına ilişkin de yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da ihtiyaç halinde gerçekleştirilmesine karar verildiği duyuruldu. İşlemler, belirlenmiş olan limit dahilinde yapılacak.