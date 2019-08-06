Ekonomi Merkez Bankasından döviz hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası’ndan ‘döviz’ hamlesi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırırken, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan indirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi bekleniyor. Uzmanlar da Merkez’in bu hamlesini yerinde bir adım olarak değerlendiriyor.

6 AYLIK REPO YOLDA

Banka, döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasına ilişkin de yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da ihtiyaç halinde gerçekleştirilmesine karar verildiği duyuruldu. İşlemler, belirlenmiş olan limit dahilinde yapılacak.

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