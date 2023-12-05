|
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Aralık ayında zayıflayacak

TCMB, kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayınladı. Merkez Bankası yayınladığı değerlendirmede, doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

11:25 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 11:27 - 5/12/2023 Salı
Diğer
Merkez Bankası
Merkez Bankası
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre enflasyon, kasımda beklentilerin altında gerçekleşerek yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayınladı.


Merkez Bankası yayınladığı raporda, yıllık enflasyon gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana

gruplarda yükseldiğini dile getirdi.


Değerlendirmede, doğalgaz fiyatı ve kira alt grubundaki yavaşlamanın öne çıktığı görüldü.



"Doğalgazda bedelsiz kullanım sınırı aşıldı"


Merkez Bankası'nın yayınladığı rapordaki açıklamaları şöyle oldu:


Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırı (ilk 25 metreküp) aşılmış ve doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etki tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olmuştur.


"Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısı aralık ayında zayıflayacak"


Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağı öngörülmektedir. Doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışları gücünü korumuştur.


"Grup enflasyonunu kasım ayında olumlu gerçekleşti"


Temel mal grubu yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemiş, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlama grup enflasyonunu kasım ayında da olumlu etkilemiştir.


"Kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti"


Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekmiştir. Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükselmiştir.


"Yıllık enflasyon yataya yakın seyretti"


Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları, B ve daha belirgin olarak C göstergesinde yavaşlamış, göstergelerin yıllık enflasyonları yataya yakın seyretmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama yayılım endeksi, medyan enflasyon, SATRIM gibi alternatif göstergelerle de teyit edilmiştir.




#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
#ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 asgari ücret zammını belirlemek için asgari ücret tespit komisyonu toplanacak