Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı kararı: Tüm vadelerde yüzde 15 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini duyurdu. Türkiye'yi gri listeden çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür" değerlendirmesinde bulundu.