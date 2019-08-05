Ekonomi Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan önemli adım

Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.
Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

TCMB'den yapılan duyuruda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Duyuruda, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.

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