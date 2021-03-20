Ekonomi Merkez Bankasının başına atanan Şahap Kavcıoğlunun iş hayatı başarılarla dolu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Merkez Bankası'nın başına atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir? Kavcıoğlu'nun başarılarla dolu iş hayatı

Merkez Bankası'nın başına atanan Şahap Kavcıoğlu'nun iş hayatı başarılarla dolu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile Merkez Bankası'nın başına Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. İzmir'den İngiltere'ye uzanan eğitim yolculuğunun ardından iş hayatında başarı basamaklarını da hızla tırmanan Kavcıoğlu, çok sayıda vakıf ve dernekte de önemli görevlerde bulundu. Prof. Dr. Kavcıoğlu, yoğun iş hayatının yanında farklı sektörlere yön veren üç kitap da kaleme aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu.
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mart ayı toplantısında faizleri beklentilerin de üzerine çıkararak 200 baz puan artışla yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltti. Faizlerde yapılan büyük artış üretici, ihracatçı, esnaf ve tüketicinin hayatını daha da zorlaştırdı.

Faizlerdeki beklentilerin üzerindeki artış kararı tartışılırken Merkez Bankası'nda sürpriz görev değişikliği gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun başarılarla dolu eğitim ve iş hayatının yanı sıra sektörlere yön veren üç de kitabı bulunuyor.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

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İZMİR'DEN İNGİLTERE'YE UZANAN EĞİTİM YOLCULUĞU

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü ise Denetim Uzmanı olarak tamamladı. Prof. Dr. Kavcıoğlu İngiltere Hastings College'ta da İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

İŞ HAYATINDA HIZLA YÜKSELDİ

Eğitimlerin ardından 1991 yılında Esbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayan Prof. Dr. Kavcıoğlu başarı basamaklarını da hızla tırmandı.

Esbank’ta sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kavcıoğlu, 2003 yılında ise Halkbank’ta İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alırken aynı bankada sırasıyla Perakende Bankacılık’tan, Esnaf-KOBİ Bankacılığı’ndan, Kredi Politikaları`ndan, İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılı Kasım ayına kadar çok sayıda başarılı çalışma yürüttü.

Esbank ve Halkbank'ın yanı sıra VakıfBank'ta da görev alan Kavcıoğlu, burada ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi’nde üyelik ve VakıfBank iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu.

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ÇOK SAYIDA VAKIF VE DERNEKTE GÖREV ALDI

İş hayatındaki başarıların yanı sıra çok sayıda dernek ve vakıfta da görev alan Prof. Dr. Kavcıoğlu, 10 yıl süreyle Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’nda Başkanlık görevini yürütürken, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Derneği üyesi olarak da çalışmalar yürüttü.

SEKTÖRLERE YÖN VEREN ÜÇ KİTABI BULUNUYOR

Farklı sektörlere yönelik çok sayıda çalışması bulunan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi”, “Sektörlere Göre Finansal Tabloların Karşılaştırmalı Analizi” ve “Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi” adlı yayımlanmış üç kitabı da bulunuyor.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu atandı
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