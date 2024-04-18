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Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri aynı ayrı artış gösterdi. TCMB'nin toplam rezervleri 5 Nisan haftasında 126,9 milyar dolara çıktı.

16:08 - 18/04/2024 Perşembe
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Merkez Bankası
Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.


TCMB'nin toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.


Brüt döviz rezervleri yükseldi


Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı.


Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.


Altın rezervleri arttı


Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.




#TCMB
#Ekonomi
#Altın
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