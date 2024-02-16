|
Ekonomi

Merkez Bankası'nın yılsonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası'nın şubat ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi. Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklentiler 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

10:43 - 16/02/2024 Cuma
Diğer
Arşiv
Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı.


TCMB'nin düzenlediği ankete göre önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.


Dolarda yükseliş beklentisi


Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.


Faiz beklentileri ise geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak gerçekleşti.


GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'dan 3,8'e indi.




#Ekonomi
#dolar
#enflasyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Narsist Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Narsist TDK anlamı ve Narsist Kelimesinin Cümle Örnekleri