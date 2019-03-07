Ekonomi Merkez yine faizciyi sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez yine faizciyi sevindirdi

Merkez Bankası, faizleri yine yüzde 24’te sabit tutarak faizciyi ve tefeciyi sevindirdi. Geçen yıl bir kalemde 625 baz puanlık faiz artışı yapan Merkez Bankası’nın sarıldığı gerekçelerin önemli bir kısmı bugün ortadan kalktığı halde faiz indirimine yanaşmaması dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası (Arşiv)
Merkez Bankası (Arşiv)

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizleri yine düşürmedi. Dünkü toplantının ardından yapılan açıklamada faizlerin yüzde 24 seviyesinde sabit bırakılmasına karar verildiği açıklandı. Para Politikası Kurulu açıklamasında enflasyonda bir miktar iyileşmeyle birlikte fiyat istikrarı risklerinin devam ettiği savunuldu.

İŞ DÜNYASINA KULAK TIKADI

  • Merkez Bankası geçen yıl eylül ayında faizleri bir kalemde 625 baz puan arttırırken bir dizi gerekçeye sarılmıştı. Merkezin önü sürdüğü gerekçelerin başında kurlardaki artışı ve piyasa faizinin yüksekliği vardı. Altı ay önce sarıldığı gerekçelerin önemli bir kısmı bugün ortadan kalktığı halde Merkez Bankası’nın faiz indirimine yanaşmaması faizciyi ve tefeciyi sevindirdi.

Enflasyon son altı ayın en düşük seviyelerini görmesine rağmen faizi düşürmeyen Merkez’in bu diretmesi ile üreticiler ve sanayiciler bir kez daha faiz batağına terk edildi. Sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi ve vatandaşlardan aylardır yükselen “faizi düşür” talebine cevap vermeyen Merkez Bankası, fiyat istikrarından bahsetti. Açıklamada; Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ifade edildi. Ancak merkez Bankası’nın son yıllarda enflasyon hedefini bir türlü tutturamamasıyla eleştiriliyor.

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