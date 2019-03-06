Merkez'den duygusal karar

Merkez Bankası bugün düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısından sonra faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Eylül 2018’de faizleri bir kalemde 625 baz puan arttıran Merkez Bankası, piyasanın çok üzerinde kalan yüzde 24’lük faizde ısrar eden bu kararı ile faizcilerin ve tefecilerin yanında yer aldı. Gösterge faizi piyasada yüzde 18’e inmesine rağmen Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun son dört toplantısında faizi indirmemekte direniyor.

Enflasyon son altı ayın en düşük seviyelerini görmesine rağmen faizi düşürmeyen Merkez’in bu diretmesi ile üreticiler ve sanayiciler bir kez daha faiz batağına terk edildi. Sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi ve vatandaşlardan aylardır yükselen “faizi düşür” talebine cevap vermeyen Merkez Bankası Başkanının faizleri yüksek tutmasının duygusal bir tarafının olup olmadığı merak ediliyor.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada "İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.