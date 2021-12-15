Bütçe kasım ayında 32 milyar lira fazla verdi

Kasım ayında bütçe giderleri toplam 135 milyar 756 milyon 768 bin lira oldu.

Bu ayda faiz hariç harcama 120 milyar 437 milyon 233 bin lira, faiz harcamaları 15 milyar 319 milyon 535 bin lira oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayında 167 milyar 755 milyon 685 bin lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 47 milyar 318 milyon 452 bin lira fazla verdi.

Bütçe dengesi kasım ayında 31 milyar 998 milyon 917 bin lira artı olarak gerçekleşti.

FOTOĞRAF 20 Emekli promosyonu maaş tutarlarına göre ve bakanların fiyatlandırmalarına göre değişkenlik gösteriyor. Yıl sonuna doğru gelirken bankaların verdiği emekli promosyon tutarları ve emekli promosyon güncellemesi detayları merak konusu. Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin 500 liraya kadar çıkarmış durumda<br> Promosyon almak için 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemeye gerek yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir. Emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre promosyon ücretleri değişirken, banka banka emeklilere verilen promosyon ücretleri ise şöyle oldu; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) , 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde<br>İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;<br><br>1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,<br><br>1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,<br><br>2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,<br><br>Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,<br><br>2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Akbank şu açıklamayı yaptı; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.\" Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL<br><br>Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100<br><br>Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır. Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. ING Bank: 1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli. TEB, Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor. Fibabanka: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor. Garanti BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kuveyt Türk: 1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı bulunanlara ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor. QNB Finansbank: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli. 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ücretleri belli oldu: 2500 TL veren var 13 milyon emekliye bankalar tarafından ödenen promosyon ödemelerinde yeni ücretler belli oldu. Bankalar 2022 yılına sayılı günler kala emeklileri kendi şubelerine çekmek için promosyon yarışına hız verdi. Maaşını taşıyan emeklilere verilecek promosyon ücretinde en yüksek rakam promosyon yarışının kızışması ile 2500 TL'ye kadar çıktı. İşte banka banka emekli maaşına yönelik verilen promosyon ücretleri.. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Türkiye'de milyonlarca işçiyi doğrudan ilgilendiren son asgari ücret toplantısı için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar 9 Aralık'ta gerçekleşen 3. toplantının ardından \"Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret bugün mü açıklanacak?\" gibi sorular üzerinde durmaya başladı. İşçiler ve işverenler kaç para asgari ücret istiyor? Asgari ücret ile ilgili öneriler ve masadaki rakamlar peş peşe geliyor.İşte Asgari görüşmelerinde son durum ve önerilen son rakamlar. Asgari ücrete dair öneriler ve teklif edilen rakamlar sürekli değişirken yeni bir öneri de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten geldi. Bozeyik günlerdir beklenen asgari ücret rakamının 6 bin 200 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz\" dedi. DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıklamıştı. İşçilerin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında bir beklenti içerisinde. TİSK asgari ücret tutarını 3 bin 100 TL olarak kabul ederken Türk-İş asgari ücret teklifini 3 bin 579 TL olarak öngördü. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işte 2.979 TL, ağır işte 3.567 TL oldu. ASGARİ ÜCRET KAÇ PARA?<br><br>Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının baz alınmasını istemiş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etmiş, yaşanan enflasyonu ve büyümeden payı dikkate alan asgari ücret beklediğini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin \"Bayram havası yaratacak\" bir rakam olacağını kaydetti.<br> Bu öngörülen ve teklif edilen rakamlar bir yana dursun. Milyonlarca çalışanın gözü şimdi net olarak belirlenecek asgari ücret zammında. Peki, 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret net ve brüt maaş kaç para olacak? bu soruların cevabı yapılacak 4. asgari ücret toplantısndan sonra netlik kazanacak.<br> Asgari ücrette masadaki son rakamlar Asgari ücrette önerilen son rakamlar Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı beklerken fiyat önerileri üst üste gelmeye başladı. Masada konuşulan son rakamlar ve işçi sendikalarının asgari ücret önerileri üst üste gelmeye başladı. 'Asgari ücret kaç para olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' soruları gündemi meşgul ederken ücrete dair bir öneri de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten geldi.



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