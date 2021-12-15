Bütçe kasım ayında 32 milyar lira fazla verdi

Kasım ayında bütçe giderleri toplam 135 milyar 756 milyon 768 bin lira oldu.
Bu ayda faiz hariç harcama 120 milyar 437 milyon 233 bin lira, faiz harcamaları 15 milyar 319 milyon 535 bin lira oldu.
Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayında 167 milyar 755 milyon 685 bin lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 47 milyar 318 milyon 452 bin lira fazla verdi.
Bütçe dengesi kasım ayında 31 milyar 998 milyon 917 bin lira artı olarak gerçekleşti.
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Emekli promosyonu maaş tutarlarına göre ve bakanların fiyatlandırmalarına göre değişkenlik gösteriyor.
Yıl sonuna doğru gelirken bankaların verdiği emekli promosyon tutarları ve emekli promosyon güncellemesi detayları merak konusu.
Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin 500 liraya kadar çıkarmış durumda<br>
Promosyon almak için 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemeye gerek yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir.
Emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre promosyon ücretleri değişirken, banka banka emeklilere verilen promosyon ücretleri ise şöyle oldu;
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) , 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde<br>İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;<br><br>1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,<br><br>1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,<br><br>2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,<br><br>Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,<br><br>2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
Akbank şu açıklamayı yaptı; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.\"
Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL<br><br>Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100<br><br>Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.
ING Bank: 1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.
TEB, Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor
Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.
Fibabanka: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.
Garanti BBVA: 1.500 liraya kadar emekli maaşı alana 1.250 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaşa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerinde maaşa ise 1.750 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Kuveyt Türk: 1.500 liraya kadar emekli aylığı alanlara 750 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında emekli aylığı olanlara 875 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri maaşı bulunanlara ise 1.000 lira promosyon ödemesinde bulunuyor.
QNB Finansbank: Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.
13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ücretleri belli oldu: 2500 TL veren var
13 milyon emekliye bankalar tarafından ödenen promosyon ödemelerinde yeni ücretler belli oldu. Bankalar 2022 yılına sayılı günler kala emeklileri kendi şubelerine çekmek için promosyon yarışına hız verdi. Maaşını taşıyan emeklilere verilecek promosyon ücretinde en yüksek rakam promosyon yarışının kızışması ile 2500 TL'ye kadar çıktı. İşte banka banka emekli maaşına yönelik verilen promosyon ücretleri..
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Türkiye'de milyonlarca işçiyi doğrudan ilgilendiren son asgari ücret toplantısı için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar 9 Aralık'ta gerçekleşen 3. toplantının ardından \"Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret bugün mü açıklanacak?\" gibi sorular üzerinde durmaya başladı.
İşçiler ve işverenler kaç para asgari ücret istiyor? Asgari ücret ile ilgili öneriler ve masadaki rakamlar peş peşe geliyor.İşte Asgari görüşmelerinde son durum ve önerilen son rakamlar.
Asgari ücrete dair öneriler ve teklif edilen rakamlar sürekli değişirken yeni bir öneri de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten geldi.
Bozeyik günlerdir beklenen asgari ücret rakamının 6 bin 200 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.
DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıklamıştı.
İşçilerin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında bir beklenti içerisinde.
TİSK asgari ücret tutarını 3 bin 100 TL olarak kabul ederken
Türk-İş asgari ücret teklifini 3 bin 579 TL olarak öngördü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işte 2.979 TL, ağır işte 3.567 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET KAÇ PARA?<br><br>Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının baz alınmasını istemiş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etmiş, yaşanan enflasyonu ve büyümeden payı dikkate alan asgari ücret beklediğini açıklamıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin \"Bayram havası yaratacak\" bir rakam olacağını kaydetti.<br>
Bu öngörülen ve teklif edilen rakamlar bir yana dursun. Milyonlarca çalışanın gözü şimdi net olarak belirlenecek asgari ücret zammında.
Peki, 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret net ve brüt maaş kaç para olacak? bu soruların cevabı yapılacak 4. asgari ücret toplantısndan sonra netlik kazanacak.<br>
Asgari ücrette masadaki son rakamlar
Asgari ücrette önerilen son rakamlar
Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı beklerken fiyat önerileri üst üste gelmeye başladı. Masada konuşulan son rakamlar ve işçi sendikalarının asgari ücret önerileri üst üste gelmeye başladı. 'Asgari ücret kaç para olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' soruları gündemi meşgul ederken ücrete dair bir öneri de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'ten geldi.
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Alman-Türk Bilişim ve İletişim Teknolojileri İleri Araştırmalar Merkezi'nin (GT-ARC) iş birliğiyle düzenlenen \"Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler ve Otonom Araçlar\" semineri çevrim içi gerçekleştirildi.<br><br>
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, GT-ARC Direktörü ve Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Kürsü Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak ve Ford Otosan Otonom Sürüş Sistemleri Lideri Berzah Ozan katıldı.<br><br>
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının günlük hayatı ve iş modellerini önemli ölçüde etkilediğini, geçen yıl global olarak ticarette ve üretimde önemli daralmalar yaşandığını ifade etti.<br><br>
Güçlü sanayi ve teknoloji altyapısına sahip ülkelerin salgının ekonomik etkilerinden en az düzeyde etkilendiğini anımsatan Kacır, Türkiye'nin salgın döneminde başarılı bir sınav verdiğini ve dünyanın geri kalanından pozitif olarak ayrıştığını söyledi.<br><br>
Türk otomotiv sektörünün, ülke ekonomisi ve dünyadaki otomotiv sektörleri arasında önemli bir konumda olduğuna işaret eden Kacır, Bakanlık olarak sektörde yaşanan dönüşümü yakından takip ettiklerini bildirdi.<br><br>
'SON AŞAMAYA GELDİK'<br><br>Kacır, \"Hedefimiz, değişimi erken zamanda yakalayarak ülkemizde güçlü bir mobilite ekosistemi kurmak, bu alanda küresel ölçekte yarışabilecek girişimler çıkarmak. Bu hedefe giderken bize yol göstermesi için hazırladığımız mobilite araç ve teknolojilerin yol haritasında da son aşamaya geldik. Bu yol haritasında otomotiv, raylı sistemler, deniz ve hava taşıtları ile bu teknolojileri üreten tamamlayıcı sektörleri bütüncül olarak ele aldık\" ifadelerini kullandı.
'PROJELERİMİZDEN EN BÜYÜK OLANI ŞÜPHESİZ YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL PROJEMİZ TOGG'<br><br>Aynı zamanda sektörün mevcut durumu ile küresel bağlam ve eğilimleri inceleyerek Türkiye için 2023, 2025 ve 2030 vadeli stratejik hedefleri belirlediklerini aktaran Kacır, \"Mobilite sektörünün 2023'e kadar ihracattaki payının yüzde 20'ye ulaşmasını, 2030'a kadar yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Yol haritası çalışmamızla birlikte yakın zamanda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Projelerimizden en büyük, en görünür olanı şüphesiz yerli ve milli otomobil projemiz TOGG\" diye konuştu.
TOGG projesiyle sadece elektrikli araç üretmenin değil, batarya, otonom araç teknolojileri gibi yenilikçi teknoloji alanlarında Türkiye'deki üretim ve AR-GE altyapısının da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Kacır, şöyle devam etti:<br><br>\"Yerli otomobilin seri üretimiyle birlikte araçlarda kullanılacak olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOGG ile dünya devi Farasis, batarya hücresi yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Öte yandan, küresel firmaların da ülkemizde bu alanda artan ilgisine şahit oluyoruz. Ford, Türkiye'deki fabrikasında elektrikli ticari araç ve akü üretimi için 2 milyar avroluk yatırımını duyurdu. Bu yatırım ile Ford, kendisi ve Volkswagen için elektrikli ticari araçların üretimini gerçekleştirecek.\"
'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA'<br><br>Elektrikli araç yatırımlarıyla birlikte Türkiye'de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda da çalışmaları hızlandırdıklarını aktaran Kacır, \"Teknik standartları yayınladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık. 2022 yılı sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde, Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarımızı hazır hale getirmeyi hedefliyoruz\" dedi.
Kacır, Türkiye'de TOGG ile birlikte gelişecek mobil ekosistemiyle çok sayıda girişimin ortaya çıkacağına, mobilite alanında \"Turcorn\"lar çıkaracaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.<br><br>
\"10 YIL İÇİNDE ALMANYA'DA DİREKSİYONSUZ OTONOM ARAÇLAR GÖRECEĞİZ\"<br><br>Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Kürsü Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak da otonom araçlara ilişkin Almanya'daki son gelişmeleri paylaştı.
Albayrak, Almanya'da gelecek 10 yıl içerisinde direksiyonsuz otonom otomobillerin yollarda görülebileceğini ve ülkede bu konuda önemli altyapı çalışmaları yapıldığını anlattı.<br><br>
Ford Otosan Otonom Sürüş Sistemleri Lideri Berzah Ozan ise Ford Otosan'ın özellikle otonom ağır ticari araçlarla ilgili yaptığı çalışmalara değinerek, otonom araçların yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki insan kaynağının, ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirebilecek nitelikte olduğunu kaydetti.<br><br>
Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme: Tarih verildi
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Alman-Türk Bilişim ve İletişim Teknolojileri İleri Araştırmalar Merkezi'nin (GT-ARC) iş birliğiyle düzenlenen "Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler ve Otonom Araçlar" semineri çevrim içi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yerli otomobil TOGG hakkında önemli açıklamalarda bulunarak tarih verdi. Bakan Yardımcısı Kacır, şarj altyapısı konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Teknik standartları yayınladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık. 2022 yılı sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde, Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarımızı hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.