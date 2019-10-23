Merkez’in eli çok rahat

Merkez Bankası için yarın faiz karar günü. Eylül ayı itibariyle enflasyonun yüzde 9,26’ya kadar düşmesi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun güçlü bir faiz indirimi konusunda elini rahatlatıyor. İş dünyasının beklentisi, yarınki toplantıda MB’nin politika faizlerini 350-450 baz puan indirmesi yönünde.

Faiz oranlarını gösteren tablo

DÜŞÜK ENFLASYON MB’NİN ELİNİ RAHATLATTI

Uzmanlar ve ekonomistlerin beklentisi daha düşük olsa da, gösterge faiz ile enflasyon arasında 730 baz puanlık bir farkın olması, Merkez Bankası’nın yarınki toplantıda bu farkın önemli bir kısmını kullanacağını gösteriyor. Yeni Ekonomi Program’ında yılsonu enflasyon hedefi yüzde 12 olarak güncellendi. Cuma günü yayımlanan Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde de yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.69’a geriledi.

İŞ DÜNYASI ÜRETİM ÇARKINA DESTEK BEKLİYOR

Önden yüklemeli faiz indiriminin piyasaları rahatlatmaya başladığını dikkat çeken iş dünyası, iç piyasanın iyice canlanması için düşük enflasyonun sunduğu fırsatın iyi değerlendirilmesini istiyor. Konut, araç, beyaz eşya gibi temel göstergelerdeki kısmı iyileşmenin üretim çarkını yeterince döndüremediğini vurgulayan reel sektör temsilcileri, MB'nin yarınki toplantısında çıkacağı kararı merakla bekliyor.

CİDDİ İHRACAT ARTIŞI DA OLUR

İş dünyasının düşük faiz beklentisi üretimle birlikte ciddi bir ihracat artışına da kapı açacağı ifade ediliyor.

GÜÇLÜ İNDİRİM İŞARETi VAR

Enflasyonun tek haneye düştüğüne dikkati çeken ekonomistler de, enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte MB'nin faiz indirimlerine devam edebileceğini aktardı. Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, Suriye'deki durumun TL üzerinde daha az etkiye sahip olacağını ve ateşkes kararıyla TL'nin istikrarlı kalması durumunda MB'nin yarın yapacağı PPK toplantısında politika faizini 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14,50-14,00'e çekebileceğini söyledi. Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı.





İKİ HAMLEDE 400 BAZ PUAN

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14,50'ye çekebileceğini söyledi. Tuvey, enflasyonun eylül ayında tek haneye gerilediğini, ABD'nin öngörülen yaptırım riskinin de zayıfladığını ifade ederek, "Bu haftalık 200 baz puanlık indirimi, 2020'nin ilk aylarında 200 baz puanlık İndirim takip edebilir” dedi.