Mersin limanından tarihi rekor

Türkiye'nin en büyük dış ticaret limanı olan Mersin Uluslararası Limanı'nda gerçekleştirilen bu rakamın, konteyner elleçleme miktarında tarihin en yüksek performansı olarak ifade edilirken, MIP terminallerinde daha önce 2014 yılında 1 milyon 493 bin TEU elleçleme miktarına ulaşıldığı kaydedildi.

MIP, 2017 yılı konvansiyonel yük elleçleme miktarında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artış sağlayarak 8 milyon 264 bin tona ulaştı. Haftada 35'ten fazla servisle 55'in üzerinde konteyner operatörüne hizmet veren MIP'in, 28 bin 500 müşterisiyle dünyanın en büyük konteyner limanları arasında olduğu ifade edildi.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yatırımların devam ettiğini belirterek, bilgi işlem uygulamaları ve altyapı alanında Türkiye'nin lider limanı olmak için çalıştıklarını söyledi. Van Daele, bu hedefe ulaşabilmek için konteyner, konvansiyonel kargo, kapılar, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, gümrük ve terminal kullanıcı aktivitelerini kapsayacak entegre bir sistem üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

MIP'nin 2.6 milyon TEU konteyner ve 9.75 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle dünyada sayılı terminallerden biri olduğunu belirten Daele, toplam 3 bin 340 metre rıhtım uzunluğu olan limanda 11 rıhtım vinci, 5 mobil vinç, 33 RTG, 99 terminal traktör, 13 reachsteaker ve konvansiyonel yük hizmeti için 7 kuru dökme yük vinci bulunduğunu ve zengin bir ekipman parkına sahip olduklarını vurgularken, mevcut kabiliyetleriyle tüm yük çeşitlerine hizmet verebildiklerinin altını çizdi.

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