Ekonomi Mesa yurt dışına odaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mesa yurt dışına odaklandı

Mesa Mesken; bu yıl 8’i yurt dışında 3’ü yurt içinde toplam 11 yeni proje yapacak. İmalat ve projede yeni hedefler belirlediklerini belirten Mesa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu, “İnşaat ve tarım makineleri ile savunmaya yönelik üretim hedefliyoruz. Enerjide de Çinli ve ADB’li firmalarla görüşüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gayrimenkul sektöründe 50 yılı geride bırakan Mesa, gelecek dönem dünyada tanınan marka olmayı hedefledi. 2019’u 4 proje teslimi ve 850 konut satışıyla tamamladıklarını belirten MESA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu, 2020’de 11 yeni projeye başlayacaklarını söyledi. Boysanoğlu, “2019’u 1.5 milyar TL ciro ile kapattık. 9’u Türkiye’de 2’si yurt dışında olmak üzere 11 şantiyede hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl da 8’i yurt dışında toplam 11 yeni projeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, 50 yılda 12 milyon metrekare iskân edilmiş alanda yaklaşık 40 bini yut dışında olmak üzere 104 binden fazla konuta imza attıklarına dikkat çekti. Sektör hakkında da bilgi veren Boysanoğlu, “2020 yılının ortalarından itibaren sektörümüzün daha da ivme kazanacağını ve istikrarlı büyümesini sürdüreceğine inanıyorum. 500 bin adedi yeni, 700 bin adedi ikinci el olmak üzere yaklaşık 1 milyon 200 bin konut satışı gerçekleşeceğini tahmin ediyorum

Çinlilerle görüşüyor

Konutun yanı sıra farklı sektörlerde de MESA’yı marka haline getireceklerini belirten Boysanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mesa imalat ve Mesa Proje’de yeni hedefler belirledik. Mesa İmalat, 5 kıtada, 48 ülkede pek çok önemli inşaat projesinde tercih edilen dünyanın en büyük üreticisi haline geldi. Kalıp sektöründeki yeteneklerimizin yanına, inşaat makinaları, tarım makinaları ve savunma sanayiine yönelik üretim hedefleri de koyduk ve mevcut Ar-Ge merkezimizi bu yönde geliştirmeye devam ediyoruz. Enerji yatırımlarımız da var. 5 yıl içinde kurulu enerji gücümüzü 100 megavattan 500 Megavata çıkarmayı hedefliyoruz. 340 Megavat üretim gücü olan Cizre Barajı projesinin inşasına en geç 2021'de başlamayı planlıyoruz. Çinli ve ABD’li gruplarla görüşüyoruz.”

Almanya’ya konut

Yurt dışındaki projeler ülke bazında Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan, Özbekistan olarak sıralandı. Mert Boysanoğlu, “Bu yıl Mart ayında Taşkent'de ikinci projemiz Yunusabad'a, ardından Askaabad projesine başlayacağız. Sırbistan'da ise yıl içerisinde toplam inşaat alanı 200 bin metrekare olan bir AVM ve 40 bin metrekarelik bir ofis projesine başlamayı hedefliyoruz. Almanya'da da yeniden çalışmalara başladık. Hamburg şehrinde 60 bin metrekarelik ofis ve konut projesinde sözleşme aşamasına geldik” dedi.

Şirket, Rusya'da da iki projenin imza aşamasına geldi. Polonya'da ise Melior bölgesinde 25 bin metrekarelik arsa üzerinde proje geliştirme çalışmaları sürüyor. Şirket, 2020 yılında Çengelköy'de ve Beykoz'da da proje yapacak. Yeşilyaka Su projesinin ikinci etabı da planlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 750-800 milyon TL yatırım değerine sahip 3 projede 550-600 civarında konut inşa edilecek.

OYUNCU SAYISI AZALMALI

  • Gayrimenkul sektörünün gelecek hedeflerine ulaşması için müteahhit sayısının azalması gerektiğine dikkat çeken Erhan Boysanoğlu, “Konut geliştiren şirketlerin sayısının 430 bine ulaşmış olduğu bir ortamda satış yapmak çok kolay bir iş değil. Tüm Avrupa’ya baktığımızda müteahhitlerin toplam sayısı 20 ila 25 bini geçmiyor" dedi. Erhan Boysanoğlu, müteahhitleri sınıflara ayıracak "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile sektörün regüle olacağını ve müteahhitlik tanımının gerçek anlamını bulacağını belirtti.

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