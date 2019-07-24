Ekonomi Mesleki ve teknik liselere yoğun ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mesleki ve teknik liselere yoğun ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen mesleki ve teknik liselerde doluluk oranı yüzde 98’i geçti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üretimin merkezinde yer alacak gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştireceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesleki ve teknik liselerde doluluk oranı yüzde 98’i geçti
Mesleki ve teknik liselerde doluluk oranı yüzde 98’i geçti

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında 26 Şubat 2019’da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki okulların kontenjanları doldu.

Protokol kapsamındaki mesleki ve teknik anadolu liselerinde eğitim süreçleri yabancı dil ağırlıklı yürütülüyor, AR-GE ve tasarım beceri atölyeleri kuruluyor ve başarılı öğrencilere burs imkânı sağlanıyor.

TOBB ETÜ uzmanları meslek derslerini koordine ederek, öğrencilere TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye firma ve işletmelerde işbaşı eğitimleri verilmesi sağlanıyor ve mezunların TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye firma ve işletmelerde istihdamı destekleniyor.

Sanayicinin yakında bu iş birliğinin meyvelerini toplayacağını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu okullarda üretimin merkezinde yer alacak gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştireceğiz” dedi.

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