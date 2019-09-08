Mesleklere teknoloji revizyonu

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK7 ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TAI) arasında imzalanan Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında havacılık alanında faaliyet gösteren mesleklerin ölçüleri ve yeterliliklerinin belirlenmesinin ilk adımı atıldı. Çalıştay kapsamında bir sonraki adımda hazırlanacak kıstas ve yeterlilikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Meslek haritalama çalışmasının amaç ve yöntemi konusunda imzalanan protokol kapsamında hazırlanacak ulusal meslek kıztasları ve ulusal yeterlilikler belirlemek üzere teknik çalışmalar yapılarak 1 adet ulusal meslek standardı ve 5 adet ulusal yeterlilik hazırlanmasına karar verildi. Öte yandan bu yılın ilk yarısında sabit yatırım tutarı 347 milyon lira olan 8 proje için yatırım teşvik belgesi hazırlandı.

Gelecek için HIZIRLIK

Adem Ceylan

Havacılık sanayiinde önümüzdeki dönemde de önemli işlere imza atılacağını ifade eden MYK Başkanı Adem Ceylan, “Savunma Sanayii Başkanlığı’yla bir proje üzerine çalışıyoruz. Geleceğin mesleklerinde hedeflerimiz üst düzeyde. Şu anda icra edilen mesleklerin birçoğu 20 yıl sonra uygulanmayabilir. Biz de şimdiki mesleklere yeterlilik belgesi hazırlamanın yanı sıra gelişen teknolojiyle meslekleri revize ediyoruz” diye konuştu.