Ekonomi Metito Türk kimya şirketini satın aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Metito Türk kimya şirketini satın aldı

46 ülkede faaliyet gösteren Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın aldı. Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, "Türkiye pazarına, mühendislik, tedarik, inşaat ve alternatif enerji çözümleriyle gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metito ve İnfo Grubu
Metito ve İnfo Grubu

Dünyada 46'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, 60 yılı aşkın süredir temiz ve güvenli su erişimini sağlamak için akıllı su yönetimi çözümleri sunan küresel sağlayıcı Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın aldı.

YATIRIMA DEVAM EDECEK

Türkiye'nin yıllar içinde inanılmaz bir değişim gerçekleştirdiğine dikkati çeken Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, "Türkiye, enerji, altyapı, madencilik, turizm, ulaştırma ve tabii ki su gibi çok çeşitli sektörlerde faal olarak yatırım ve büyümeyi yönlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor" ifadesini kullandı. Juez, büyümenin sürdürülebilir kılınması için temiz ve güvenli su kaynaklarına erişimin desteklenilmesinin zorunlu olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Metito ile aynı vizyon ve kalite hedeflerini paylaşan İnfo Grubu bulmaktan son derece mutluyuz. Bugün burada güçlerimizi birleştirirken, Metito Türkiye pazarına girişini gerçekleştirmekte, Info Grup ise büyüme temelinde önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Metito, 60 yılı aşkın küresel tecrübesi ve bilgi birikimini, uluslararası iş çevreleriyle bağlantılarını, en son teknolojilere erişim kapasitesi ve pazar istihbaratı alanındaki başarısını, Türkiye'de İnfo Grubu adıyla devam ettirecek."

ALANINI GENİŞLETECEK

Info Grup'un, Metito için Türkiye'de kimyasallarla ilgili bir platform olacaklarını aktaran Juez, "Ancak bu alanda sınırlı kalmak istemiyoruz. Umut vadeden Türkiye pazarında başka yatırım araçlarımızla da olmak istiyoruz. Bu pazara, mühendislik, tedarik, inşaat ve alternatif enerji çözümleri gibi daha fazla hizmet ve teklifle gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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