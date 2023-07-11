Mezra Ziraat yeni üretim sezonuna hazır

2018 yılından bu yana Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikası’nın ham madde ihtiyacını karşılamak için tarıma elverişli arazileri kiralayarak üretim sağlayan Mezra Ziraat bu yıl da hedefine ulaştı. Ekim süreçlerinde her yıl daha büyük bir alana erişen ve tarım sektörüne canlılık kazandıran şirket bu yılda 12.500 dekarlık bir alanı hasada hazırladı.









Sezona güçlü bir hazırlık dönemiyle başlayan şirket, tarlaların tamamının sürümünü tamamlayıp gübreleme işlemini gerçekleştirdi. Tüm tarla düzenlemeleri sağlanarak araziler ekime hazırlandı. Düzenli bir ekip çalışmasının ardından tarıma elverişli araziler üretim yolculuğuna başlamış oldu.





Şeker pancarı üretimi katlanarak artıyor





Erzurum ve Erzincan’daki şeker fabrikalarının ham madde kaynağını üreten Mezra Ziraat A.Ş her yıl üretim ivmesini yükseltiyor. Geçtiğimiz yıl 8500 dekar alanı tarıma kazandıran şirket bu yıl 12.500 dekar alanı değerlendiriyor. Üretim aşamasında 2021 yılından bu yana %50’nin üzerinde bir artış sağlandı.





Üretimin her bir basamağında özveriyle çalışmak var





Tarım sektöründe ortaya çıkan hasadın perde arkasında, kapsamlı ve titiz bir çalışma yatıyor. Mezra Ziraat çalışanlarını kadraja alan ve Albayrak Grubu tarafından hazırlanan “Üretim Basamakları Serisi” perde arkasına ışık tutarak tarım sektörünün püf noktalarını izleyicilerine sunuyor.

Yeni üretim sezonunun tüm süreçlerini anlatan serininin ilk konuğu Mezra Ziraat A.Ş Saha Sorumlusu Sinan Yıldız. Yıldız, teknolojik imkânlar ve tarıma kazandırılan alanların yanı sıra farklı bir noktaya daha değiniyor:





Çiftçiliğin toprakla bağı, üretimin somut bir değerden çok daha fazlasını ifade ettiğini ortaya koyuyor. Üretim, insan demek; hayat demek. Bu nedenle çiftçilik olmazsa hayat olmaz.



