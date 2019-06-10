Ekonomi Microsoft oyun şirketi Double Fineı satın aldı
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Microsoft oyun şirketi Double Fine’ı satın aldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, oyun şirketi Double Fine Productions’ı satın aldı.

Haber Merkezi DHA
Microsoft
Microsoft

Microsoft’tan yapılan açıklamada, oyun şirketinin Xbox Game Studios’a bağlı olarak çalışacağı belirtilirken, Double Find Studios Başkanı Tim Schafer E3 2019 konferansında yaptığı açıklamada şirketin kendi tarzında oyunlar üretmeye ve kitlesel fonlamaya yönelik eylemlerine devam edeceğini söyledi.

Psychonauts isimli oyunu oluşturan ve şu an oyunun devamı üzerinde çalışan San Francisco merkezli oyun şirketi, bir roman olması planlanan “Broken Age” isimli projesi için 2012 yılında Kickstarter kampanyasıyla 3 milyon dolar fon toplamıştı.

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