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Ekonomi

Microsoft'tan 4 milyar euroluk yatırım planı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un, Fransa'da, çoğunluğu yapay zeka alanında olmak üzere 4 milyar euroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

14:38 - 13/05/2024 Pazartesi
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Arşiv

Microsoft Başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada, şirketin Fransa'da varlığını genişletmek için planladığı 4 milyar euroluk yatırımın çoğunluğunun yapay zeka alanına yapılacağını ifade ederek, ülkede bir veri merkezi de kurulacağını aktardı.


ABD merkezli Amazon da Fransa'ya 1,2 milyar euro yatırım yapacağını ve ülkede 3 binin üzerinde istihdam oluşturacağını açıkladı. Amazon, 2010'dan beri Fransa'da 20 milyar eurodan fazla yatırım yaptı.

İlaç şirketleri Pfizer ve AstraZeneca da toplamda yaklaşık 1 milyar euro ile Fransa'da yatırım açıklayan en büyük yatırımcılar arasında yer aldı.


Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bugün başlayacak "Choose France" (Fransa'yı Seç) iş etkinliği kapsamında uluslararası şirketler tarafından ülkeye 15 milyar euro değerinde yatırım açıklanacağı duyuruldu. Geçen yılki zirvede bu rakam 13 milyar euro olmuştu.


Paris'in bir Avrupa ekonomi merkezi olarak itibarını pekiştirmeyi hedefleyen söz konusu etkinliğe, ABD'nin önde gelen bankaları JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın başkanları da katılıyor.

Fransa, ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmek için dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini her yıl düzenlenen etkinliğe davet ediyor.






#Microsoft
#Fransa
#Brad Smith
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