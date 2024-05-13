Microsoft'tan 4 milyar euroluk yatırım planı

Microsoft Başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada, şirketin Fransa'da varlığını genişletmek için planladığı 4 milyar euroluk yatırımın çoğunluğunun yapay zeka alanına yapılacağını ifade ederek, ülkede bir veri merkezi de kurulacağını aktardı.
İlaç şirketleri Pfizer ve AstraZeneca da toplamda yaklaşık 1 milyar euro ile Fransa'da yatırım açıklayan en büyük yatırımcılar arasında yer aldı.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bugün başlayacak "Choose France" (Fransa'yı Seç) iş etkinliği kapsamında uluslararası şirketler tarafından ülkeye 15 milyar euro değerinde yatırım açıklanacağı duyuruldu. Geçen yılki zirvede bu rakam 13 milyar euro olmuştu.
Fransa, ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmek için dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini her yıl düzenlenen etkinliğe davet ediyor.