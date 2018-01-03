Mikro işletmelerin yardımcısı: Ekohesap.com

Ekohesap Bilgi Teknolojileri’nin kurucu ortaklarında biri olan Mehmet Akif Baykal, ABD’de yaşadığı yıllarda vergi beyanı için kullandığı web uygulamasına benzer uygulamaların Türkiye’de olmadığını ve kendi beyanını sadece mali müşavirlerin ve avukatların verebildiğini belirtti.

Avukatların kullanabilecekleri bir uygulamayı geliştirip hizmetine sunulan ve birçok avukatın da bu hizmetten yararlandığını ifade etti.

Baykal, 3 yıldan beri mikro işletmelerden sürekli, hem kolay hem de vergi hesaplarını içerecek bir uygulama için talepler aldıklarını ve bunun için ekibiyle birlikte buradan yola çıkarak mikro işletmelerin eğitim almadan, aylık düşük maliyetler ile kullanabileceği ve birçok özelliği aynı platformda sahip olacak bir web uygulaması geliştirmeye başladıklarını belirtti.

REKLAM

Eylül 2017’de beta kullanıcılarına açılan web uygulaması, Kasım ayı başında tüm mikro işletmelerin kullanımına açıldı. İsteyen mikro işletmeler bilgisayarlarına herhangi bir yazılım indirmeden ve internetin olduğu her yerden giriş yaparak kullanabilecek.

Türkiye Elektronik Dönüşümde Hızla İlerliyor

Son yıllarda çıkan yeni mevzuatlar ve uygulamalar ile firmalar muhasebe ve vergi yönetimlerinin bir çoğunu online yapabiliyorlar. 2004 yılında başlayan elektronik beyanname sisteminden sonra e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura, kayıtlı eposta vb hizmetler ile birçok işlem online yapılabilmekte olup, Maliye Bakanlığı bu hizmetleri bazı firmalara zorunlu kılmakta. Her geçen yıl bu zorunlu kılınan firma sayısı gittikçe artmaktadır. Mevcut uygulamalara ek olarak yeni uygulamalar da hizmete girmektedir. 2018 yılında hizmete giren elektronik makbuz ile tüm serbest meslek erbapları artık kağıt makbuz yerine elektronik ortamda makbuzlarını kesebilecek ve defter kayıtlarını elektronik ortamda tutacaklar. Yakın gelecekte elektronik gider pusulası ve dekontların da geleceğini söyleyen Baykal, her şeyin dijital olacağını belirtiyor.

REKLAM

Elektronik Muhasebenin Faydaları

Muhasebe kayıtlarının ve evrakların elektronik ortamda olmasının en önemli iki faydası bulunmakta. İşletmeler muhasebe süreçlerini hem daha verimli hem de daha düşük maliyetle ile gerçekleştirebilecekler.

Kağıt fatura ve defterlerin yönetilmesi, saklanması ve düzeltilmesi zorlu ve angaryalı bir süreç iken, bu işlemlerin elektronik olması muhasebesel yönetimi kolaylaştırmaktadır. Kayıtların saklanması için fiziksel bir alana ihtiyaç duyulmazken, istenildiği kadar geçmiş kayıtlara bir tıkla ulaşılabilecektir. Böylece firmaların kayıt taşıma yükü minimuma inmekle beraber, firmalar geçmişleri ile güncel performanslarını çok kolay kıyaslayabilecekler. Bu durum geçmiş kayıtların kontrolünü, neyin nasıl yapıldığını kolayca görebilecekleri bir platform yaratmış olacak. Bu faydaya ek olarak, finansal operasyonları içeren bir uygulamanın kullanılması durumunda işletmeler cari hesapların, muhasebesel işlemlerin ve vergisel işlemlerin yönetimini çok kolay yapabilecekler. Şirket patronları kimden ne kadar alacağı olduğunu, kime ne kadar ödeyeceklerini, bekleyen siparişlerini, ödeme ve tahsilatları ile ödeyecekleri vergileri bir tıkla görebilecekler.

REKLAM

Evrakların elektronik olması sayesinde (özellikle fatura, makbuz ve defterlerin) kargo ücretleri ve resmi evrak matbu maliyetlerinden de kurtulmuş olacaklar. Muhasebesel ve finansal operasyonlarının elektronik ortamda yapılması ile ihtiyaç duyulan iş gücü miktarı da azalacaktır.

Herkesin Kolayca Anlayabileceği Ve Kullanabileceği Bir Uygulama: Ekohesap

www.ekohesap.com un iki önemli özeliği bulunmakta. Birincisi çok kolay kullanımı olması. Kağıt fatura kesmesini bilen herkesin kolayca kullanabileceği bir yapısı bulunmakta. Mikro işletmelerin ihtiyaç duyacağı işlemlere göre tasarlanmış bir web sitesi.

İkinci önemli avantajı ise bir çok işlevsel özelliğinin olması. Mikro işletmeler, web uygulaması kullanarak fatura kesme işlemlerini, gelir-gider takiplerini, borç-alacak takiplerini, ödeyecekleri vergileri ve vergiden sonraki kârıarını kolayca görebileceklerdir.

REKLAM

Ekohesap bir çok özelliği kullanıcılarına sunmasına rağmen arayüzleri çok sade bir web uygulamasıdır. Ekohesap.com'daki hesabınıza giriş yaptığınızda yapmak istediğiniz işlemi çok kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Menüler arasında kaybolmuyorsunuz..

Web uygulaması 2018 yılı içinde ödemeleri için EFT/Havale talimatı, faturalarını sisteme otomatik indirilmesi, e-arşiv fatura, e-makbuz, vb özellikleri hizmete sunarak mikro işletmelerin birçok angarya işlerini ortadan kaldırmayı planlıyor.

Mikro İşletmeler Kolayca İnternetin Olduğu Her Yerden Kullanabilir

Bir web uygulaması olan www.ekohesap.com ‘u mikro işletmeler firmalarına ait olacak şekilde bir hesap açarak kullanmaya başlayabilirler. Sadece yapılması gereken websitesi üzerinde kayıt olup e-postalarına gelen aktivasyon epostasını onaylayarak online hesaplarını aktive etmeleridir. Aktivasyondan hemen sonra kullanmaya başlayabilir.