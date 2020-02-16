Ekonomi Mikro kredinin büyük başarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mikro kredinin büyük başarısı

Bin lira gibi ufak meblağlar ile dar gelirli kadınların iş kurmasına yardımcı olan mikro kredi uygulamaları, hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlıyor. Bu amaçla faaliyet gösteren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı 1 yılda 50 bin dar gelirli kadına ulaştı. TİSVA Başkanı Aziz Akgül, “Geçen yıl 120 milyon liralık mikrokredi dağıttık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı

Dünyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yoksulluğun giderilmesi gerektiği konusunda görüş birliği bulunurken, bu doğrultuda istihdam piyasasının dengeye kavuşması ve kadının iş gücüne katılımının önemi de giderek artıyor. Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasını desteklemek için Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile son 16 yılda 200 bine yakın kadına 1 milyar lira civarında mikrokredi kullandırıldı. Aile fertleri dahil edilerek bakıldığında, mikrokredi imkanından yararlanan kişi sayısının yaklaşık 700 bin olduğu tahmin ediliyor.Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’yla, finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye’de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi faaliyeti gerçekleştiriliyor.

YÜZDE 34’Ü TİCARETİ SEÇİYOR

Uygulama kapsamında dar gelirli kadınların aldığı mikrokredileri en çok ticari faaliyetler olarak değerlendirilen kozmetik, takı, temizlik ürünleri, havlu ve süs eşyalarının satışında değerlendirdiği görüldü. Bu kapsamda mikrokredilerin yüzde 34,4’ünü ticaret sektörüne yatırıldı. Diğer kullanım alanlarına bakıldığında, kadınların aldığı mikrokredileri yüzde 33,7’yle dikiş-nakışın yanı sıra şapka, patik, kazak, havlu ve yemeni yapımında, yüzde 20,1’le de terzi, aktar, bakkal, mantı dükkanı açarak işletme sahipliğinde değerlendirdiği dikkati çekti.

2020 HEDEFİ 200 MİLYON LİRA

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül: “Geçen yıl 50 bin dar gelirli kadına 120 milyon liralık mikrokredi dağıtımı yaptık. 2020 için mikrokredi dağıtımının 200 milyon liraya ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Akgül, Türkiye’de yoksulluğun azaltılmasında uygulanan ana stratejinin, hibe şeklindeki yardımlar olduğunu belirterek, bunların mutlaka istisnai hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Hibe yardımlarının, çalışamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara yapılması gerektiğini vurgulayan Akgül, “Çalışabilecek durumdaki yoksullara ise hibe yardımlar yerine, onların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları teşvik edilmeli ve bu yönde desteklenmelidir” ifadesini kullandı.

Bin liraya sermaye

Aziz Akgül
  • Aziz Akgül, bu tarz bir girişime niyetlenen kadınlara yönelik şu bilgileri verdi: “2020 için mikrokredi dağıtımının 200 milyon liraya ulaşmasını öngörüyoruz. Teşvik belgelerindeki veriler çerçevesinde, Türkiye’de kişi başı yatırım maliyetleri dikkate alındığında yabancı sermaye marifetiyle 1 kişinin istihdamı için gerekli yatırım tutarı 928 bin lira, yerli sermaye marifetiyle 1 kişinin istihdamı için gerekli yatırım tutarı 385 bin lira iken, mikrokredi vasıtasıyla yoksulların kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunabilmeleri ve mikrogirişimci olabilmeleri için ihtiyaç duyulan sermaye sadece bin liradır. Bu kapsamda hedeflediğimiz mikrokredi dağıtım tutarına ve yoksul kadın sayısına ulaşabilmek için ilave fon bulunması ve bağış desteği çok büyük önem arz ediyor. Yeterli finansman kaynağı bulunması durumunda, yaklaşık 3 milyondan fazla yoksul kadının mikrogirişimci yapılmasını hedefliyoruz.”

Yatırımı şimdi yapan kazanır
EKONOMİ
Yatırımı şimdi yapan kazanır
Neredesin Ey İnsanlık!

Neredesin Ey İnsanlık!

Dünyanın gözü önünde 21. yüzyılın en büyük trajedisi yaşanıyor.
Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı yanlış

Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı yanlış

Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği çok açıktır.
Teröristi saklayan HDPli vekile soruşturma

Teröristi saklayan
HDP'li vekile soruşturma

Yardım ettiği terörist kıskıvrak yakalanmıştı.
Obüs ve tanklar sınırda

Obüs ve tanklar sınırda

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor.
Fenerbahçe ağır yaralı

Fenerbahçe ağır yaralı

Akaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
İdlib için kritik tarih

İdlib için kritik tarih

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejimini uyardı.

Kıbrıs'a müjde

Kıbrıs'a müjde

​KKTC'ye 500 yataklı bir hastane yapılacak.
AK Parti üyelerine <br>telefon sürprizi

AK Parti üyelerine
telefon sürprizi

Erdoğan, canlı yayında 39 ilçeden parti üyelerini aradı.
Milletimiz<br> meydanlara dökülür

Milletimiz
meydanlara dökülür

​Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt.
S-400'ü etkilemez

S-400'ü etkilemez

​Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan kritik açıklama.
Müzakereler<br>yeniden başlayacak

Müzakereler
yeniden başlayacak

Erdoğan ve Trump telefonda görüştü.
İnşallah şampiyon olacağız

İnşallah şampiyon olacağız

​Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak kulübü ziyaret etti.
MİT kumpasında<br> şok detaylar

MİT kumpasında
şok detaylar

Savcı tespit etti parça parça birleştirilmiş.
Şarbon paniği

Şarbon paniği

Bursa'daki mezbaha ve havyan pazarı kapatıldı.
Korona karantinasının en küçüğü

Korona karantinasının en küçüğü

​Testler negatif çıkınca günler sonra annesine kavuştu.
FETÖ'cülerin katalog rezilliği

FETÖ'cülerin katalog rezilliği

​Evlenmeyi reddettiği kadını arkadaşıyla evlendirmişler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.