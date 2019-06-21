Ekonomi Mikro uydu aracı görücüye çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mikro uydu aracı görücüye çıktı

Roketsan Pazar Geliştirme Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, “Mikro uydu fırlatma aracının ilk kez yurt dışında uluslararası bir platformda tanıtımını yapıyoruz. Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mikro uydu fırlatma aracı
Mikro uydu fırlatma aracı

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, mikro uydu fırlatma aracının yurt dışında ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktığını belirterek, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik" dedi. Askeri, uzay ve havacılık firmalarının yoğun ilgi gösterdiği bir platform olduğu için burada bulunduklarını belirten Özdamar, Roketsan'ın kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok ürün geliştirdiğini hatırlattı. Özdamar, Türkiye'nin uzay uydusu konusu üzerinde yoğun çalıştığının altını çizerek, Türk uydusunun Türk topraklarından Türk roketleriyle uzaya fırlatılmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Özdamar, fuarda, uluslararası platformların ihtiyaç duyabileceği uyduları yörüngeye yerleştirebilecekleri altyapıya sahip olduklarını gösterdiklerini, ayrıca uluslararası hava platformlarında kullanılan birçok stratejik ürünün de tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

BATI’YA İHTİYAÇ ORTADAN KALKIYOR

Fuarın verimli geçtiğini ve ürün tanıtımı yapmanın yanı sıra uluslararası paydaşlarla da görüştüklerini aktaran Özdamar, "Roketsan, parlayan yıldız olarak birçok uluslararası kullanıcı tarafından izlenmekte ve yakından takip edilmekte" ifadesini kullandı. Özdamar, Türkiye ekonomisini güçlendirmeyi ve ihracat yapmayı da amaçladıklarını vurgulayarak, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik." diye konuştu. Türkiye gibi bir bölgede sınırları korurken sivillere zarar vermeden ve sadece hedefi etki altına alabilecek sistemlere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Özdamar, diğer uluslararası şirketlerin de buna yöneldiğini söyledi. Özdamar, "Roketsan'ın tasarladığı ve geliştirdiği sistemler, dünyaya paralel şekilde, kendi ordumuzun ihtiyaçlarını Batılı şirketlerin ürünlerine ihtiyaç duymadan karşılayabilecek niteliktedir" dedi.

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