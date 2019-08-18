Ekonomi Mikrokredide blok zincir dönemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mikrokredide ‘blok zincir’ dönemi

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, blok zincir teknolojisini mikrokrediye uygulayarak hayırseverlerle sosyal yatırımcıları tek bir dijital platformda buluşturdu. TGMP’yi hayata geçiren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, bu modeli uygulamak için 300 milyon MicroCreditCoin üretti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin ilk ve tek mikrofinans kuruluşu Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), kripto paranın kullanıldığı blok zincir (blockchain) teknolojisini mikrokrediye uygulayarak hayırseverlerle sosyal yatırımcıları tek bir dijital platformda buluşturan modeli geliştirdi. TGMP'yi oluşturan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), bu modeli uygulamak için 300 milyon MicroCreditCoin (MCC Token) ve bunların kullanılabileceği mobil cüzdan üretti. Vakıf, 2020'de hayata geçirilmesi düşünülen uygulamayla mobil cihazlara ve internete erişimi olmasına karşın bankacılık hizmetlerine ulaşamayan düşük gelirli kişilerin refahlarını artırmayı hedefliyor.

Aziz Akgül

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, dünyada kripto paraların kullanıldığı bir döneme girildiğine işaret ederek, "TGMP kapsamında blok zincir tabanlı kripto para birimi ve e-pazar yeri oluşturarak, 2030'a kadar her evden bir kişiye mikrokredi vermek istiyoruz" dedi. Amaçlarının sadece Türkiye'deki 3,5 milyon mikro kredi kullanıcısına ulaşmak olmadığını dile getiren Akgül, dünyada bankacılık hizmetlerine erişemeyen 1,5 milyar kişinin de bu imkandan yararlanmasını istediklerini ifade etti.

MODEL NASIL İŞLEYECEK?

  • Blok-zincir teknolojisiyle dünyanın herhangi bir yerindeki sosyal yatırımcı ve mikro girişimci arasında gerçekleşen ve bankaların aracılığını ortadan kaldıran dijital para transferi gerçekleşecek. Geliştirilen MMC Token, Ethereum kripto parasının teknolojik altyapısıyla çalışacak ve mikro kredi işlemlerine entegre edilecek. Kullanıcılar, MCC Token'i Android ve IOS sistemlerinde bulunan mobil cüzdanlar üzerinden kullanabilecek. Potansiyel yatırımcılar, dünyanın her yerinden sivil toplum kuruluşları, iş adamları, hayırseverler ve sosyal işletme yatırımcıları olacak.

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