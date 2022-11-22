MİLGEM’de bir gemi daha suya iniyor

Türkiye’nin yüzde yüz yerli tasarım ilk milli savaş gemi projesi MİLGEM’de çalışmalar devam ederken, Pakistan’a ihraç edilen PN MİLGEM’in üçüncüsü olan PNS KHAIBAR cuma günü teslim edilecek. İstanbul Tersane Komutanlığı’nda yapılacak törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katılacak. 4 gemilik projenin ilk gemisi PNS BABUR geçen yıl ağustosta, 2’nci gemisi ise PNS BADR ise mayısta denize indirildi. PNS KHAIBAR denize indirilen 3’üncü gemi olacak. 108,2 metre boya sahip gemi 14,8 metre genişliğinde tasarlandı. 2 bin 985 ton ağırlığındaki gemi 142 personel kapasitesine sahip. Yakın hava savunma sistemine sahip gemide 10 tonluk helikopter platformu mevcut. Serinin son gemisi olan ve Karaçi Tersanesi Komutanlığında inşası devam eden PNS TARIQ’ın denize iniş tarihi de Mayıs 2023 olarak hedeflendi.

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