Millet TL'ye sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TL’yi güçlendirmek için duyurduğu karar sonrası dolar çakıldı. Doların, Türk Lirası karşısında son yılların en büyük düşüşünü yaşadı.

18 lirayı bulan dolar dün 11,80 lirayı gördü. Para piyasalarında yaşanan hareketlilik dün gün boyu döviz bürolarında sürdü. Açıklanan önlem paketi doğrultusunda döviz kurları karşısında değer kazanan TL, yabancı para yatırımcılarının soluğu döviz bürolarında almasına neden oldu.

KAPALIÇARŞI’DA UZUN KUYRUKLAR

Dövizdeki sert düşüş sonrası Kapalıçarşı’ya akın eden vatandaşlar, döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu. Kapalıçarşı’daki görüntüler Türkiye’nin birçok kentinde de görüldü. Bazı döviz bürolarının ise işlem yapmadığı, ekranlarına fiyatları yansıtmadığı görüldü. Bazı kuyumcuların da altın bozdurmaya gelen vatandaşları “Bugün işlem yapmayacağız.” diyerek geri çevirdiği gözlendi.

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Vatandaşlar döviz bürolarını hücum etti.

TL DAHA DA DEĞER KAZANACAK

Yurt dışı piyasa rakamlarına göre döviz bürolarında alım satım devam ederken, döviz bürolarındaki beklenti, Türk Lirası'nın ilerleyen günlerde daha da değer kazanacağı yönünde. Tahtakale’de bürosu bulunan döviz ve altın uzmanı Adnan Kapukaya, piyasanın güne satış ile başladığını, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından doların 18,50 TL’den 11,20 TL’ye, avronun 21 TL’den 13,43 TL’ye düştüğünü ve piyasada bir rahatlama görüldüğünü söyledi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI GÜVEN VERDİ

Döviz bürosunda para ve piyasa uzmanı Ali Sabak da dövizdeki düşüşün, piyasaya olumlu yönde yansıdığını belirtti. Sabak, şu an olumlu bir hava beklediklerini, bu şekilde kalmasından memnun olacaklarını dile getirdi. Hayatın durma noktasına geldiğini, eriyen TL’nin değer kazanmasını istediklerini anlatan Sabak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının piyasaya güven verdiğini söyledi.

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FIRSAT PENCERESİ AÇILDI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kur korumalı TL mevduat kararını değerlendirdi. Türkiye’de yeni ekonomik modelle birlikte 90 günlük bir fırsat penceresi açıldığını dile getiren Aran, “Yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. 90 günlük bir fırsat penceresi açılmış oldu. Umarım bu sefer bu fırsatı iyi kullanırız. Yatırım araçlarını çeşitlendirmek bizim görevimiz. Sürekli kamunun bir finansal ürün tasarlaması doğru değil” dedi. Aran, Pazartesi akşamından dün sabah saatlerine kadar 1,75 milyar dolarlık dövizin bozdurulduğunu belirtti.

Dövize hücum edenlere ağır fatura

Tahtakale’de bürosu olan para ve piyasa uzmanı Reşat Yılmaz süreci şöyle yorumladı: "O kadar hareket çok sert oldu ki dövize yönelen insanları ters köşeye yatırdı. Şu anda zengin bedel ödüyor. Yaklaşık iki aydır fakir bedel ödüyordu, şimdi ibre tersine döndü. Dövize, altına hücum edenlere büyük bir fatura çıktı. Bu da olumludur. Açıkçası ülke ekonomisi de çok güçlüdür. Eski Türkiye yok, çok mesafe aldık. Panik havası da vardı. Sırf yerli değil, yabancı da dövize yöneliyordu. Bu panik havası hepimizi tedirgin ediyordu. Kara bulutlar dağıldı, Türkiye güçlüdür. TL, aşağı yukarı yüzde 35-40 seviyelerinde değer kazandı. Bir ülkenin para birimi,o ülkenin şerefidir. Hükümet de çok güçlüdür, güvenimiz sonsuzdur."

18.30’dan alıp 12.15’ten sattım

Döviz bürosuna dolar bozdurmaya gelen Savaş Kol, asgari ücretle çalışan bir işçi olduğunu, bir yıl önce aldığı doları bozdurmaya geldiğini söyledi. Ülkenin istikrarı için dövizin bozdurulması gerektiğini dile getiren Kol, “Cumhurbaşkanı'mızın, devletimizin yanındayız. Allah, eksikliğini göstermesin, zeval göstermesin. Şu enflasyonu da bir düşürseler, marketlere gelen zamları da bir düşürse çok iyi olacak. Her şey aşırı derecede pahalandı. Allah yardımcımız olsun.” dedi.

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ZARAR ETSEM DE İYİ OLDU

Kapalıçarşı’ya döviz bozdurmaya gelen Halil Yardımcı, 16,75 ve 18,30’dan aldığı doları bu sabah 12,15’e sattığını belirterek, “İyi oldu, zarar etsem de iyi oldu. Zarar etsem de güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu. Kaybetsem de mutluyum.” dedi.

Döviz kurlarındaki düşüş, Malatya’da sevinçle karşılandı.

DAVUL ZURNALI KUTLAMA

Döviz kurlarında başlayan düşüş, Malatya’da sevinçle karşılandı. Kent merkezindeki Soykan Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde döviz kurlarındaki düşüşü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşlar, ellerindeki sahte dolar ve avroları yakarak Türk Lirası'na sahip çıkılması çağrısında bulundu.

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