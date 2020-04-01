Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak, başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek artarak devam ediyor. Son olarak VakıfBank da kampanyaya 50 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak, başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek artarak devam ediyor. Son olarak VakıfBank da kampanyaya 50 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.