Milli elektronik kelepçe 2021’de devreye girecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektronik kelepçe olgusunun çok iç açıcı bir konu olmadığını ancak modern ceza infaz sisteminde birçok ülke tarafından kullanıldığını söyledi. Elektronik izleme sisteminin özellikle kadına şiddetin önlenmesi noktasında caydırıcı bir işlev üstlendiğinin altını çizen Bakan Varank, “Bununla birlikte bakanlık olarak özellikle kamunun yaptığı alımlarda yerli ve milli ürünlerin kullanılmasını çok önemsiyoruz” dedi.

OYNAT 00:59 59 saniyede 2019’da Türkiye: Yerli ve milli hamleler yılı 2019 yılında Türkiye'de savunma sanayii başta olmak üzere bir çok alanda yerli ve milli adımlar atıldı. Dünyada büyük yankı bulan bu adımlar operasyonlardaki başarıları da beraberinde getirdi. Türkiye için 2019'un kısa bir özeti. BiP'te paylaş

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"20 milyon TL'lik ithalatın önüne geçeceğiz"

Varank, kamu alımları ve yatırımlarının ciddi bir ölçek oluşturduğunun altını çizerek, “Elektronik izleme sisteminde kullanılan ürünler, sistemin yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana hep yurt dışından ithal edilmişti. Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Projeleri ile ilk kez milli olarak üretilmiş sistemi kullanacağız. Bu proje kapsamında toplamda yaklaşık 20 milyon TL’lik ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Teknoloji odaklı proje yönetimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile kamu idarelerinin yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren alımlarının teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımı ile yapılmasını ve yurt içindeki imkân ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılmasını hedefliyor. SİP’in en yeni uygulaması, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi oldu.

Toplum güvenliği sağlanacak

7 Şubat’ta STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Adalet Bakanlığı arasında tedarik sözleşmesi, STM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında da Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi imzalandı. Atılan bu imzalarla denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin infaz sürecinde rehabilitasyonun sağlanması, toplumla bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulması amaçlanıyor.

Elektronik izleme sistemi kapsamında elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanacak, geliştirilecek ve üretilecek.

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İthal olan hazır alım ürünler, 31 Aralık tarihine kadar kullanılacak. Yerli üretim ürünlerin kullanımına ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak. STM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi gereğince sözleşme bedelinin yüzde 68’ine karşılık gelen tutarda yurt içi katma değer gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında kazanılacak kabiliyetler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere muhtelif kamu idarelerinin izleme ve takip sistemlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılabilecek.