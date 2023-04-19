Milli Emlak borçlarına yapılandırma imkanı

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle söz konusu borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak, gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesine imkan sağlanacak.