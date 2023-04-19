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Ekonomi

Milli Emlak borçlarına yapılandırma imkanı

Milli Emlak'tan hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma imkanı. Düzenlemeyle söz konusu borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak, gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesine imkan sağlanacak.

12:29 . 19/04/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle söz konusu borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak, gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesine imkan sağlanacak.


31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek

Kesin izin, arazi izni, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ilde ise başvuru tarihi 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Taksitle ödeme durumunda ilk taksitin son ödeme tarihi 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden birer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

#Milli Emlak
#Borç yapılandırma
#Yapılandırma
1 saat önce
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