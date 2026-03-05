Milli hızlı tren raylara iniyor

Yeni Şafak
04:005/03/2026, Perşembe
Abdulkadir Uraloğlu.
Türkiye'nin demir yolu teknolojisindeki önemli projelerinden Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi'nde ilk setin üretimi bitti. Yarın raylara inecek trenin test süreci başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin 577 yolcu kapasiteli olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda ilk setin üretimini tamamladıklarını belirten Uraloğlu, "Cuma günü (yarın) ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Trenimizin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz" dedi. Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin devreye alınmasıyla hızlı tren filosunda yerli ve milli üretimin payının önemli ölçüde artacağına dikkat çekti.

14 SET DAHA ÜRETİLECEK

Proje kapsamında 2026-2028 yıllarında 14 set daha üretmeyi planladıklarını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti: "Şu anda yüksek hızlı tren hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız. Trenin iç donanımı alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'miz 577 yolcuya hizmet verebilecek." Bakan Uraloğlu, seti oluşturan araçların, yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını da sözlerine ekledi.



