Emekli maaşlarına ‘milli gelir’ ayarı: Binlerce kişinin aylığı Nisan’da yeniden hesaplanacak!

YENİ EMEKLİLERİN AYLIKLARI NİSAN AYINDA ARTACAK





GSYH her yıl şubat ayının sonunda açıklanıyor. Milli gelir artışının belli olmasının ardından güncelleme katsayısında yapılan değişiklik, o yılın başından itibaren dilekçe verenlerin aylıklarına nisan ayında yansıtılıyor. Ocak ayından itibaren dilekçe verenlerin aylıkları için emeklilik başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan farklar nisan ayında hesaplarına yatırılıyor. Dilekçeyi ocak ayında verenler için şubat ve mart ayı farkı, dilekçeyi şubat ayında verenler için ise mart ayı farkı ödenecek. Dilekçeyi mart ayında verenlerin emekli aylığı ise yeni güncelleme katsayısı ile bağlanacak, ayrıca bir fark ödenmesi gerekmeyecek.