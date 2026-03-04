İstihdama dev destek: İşçisini çıkarmayana 3 bin 500 TL karşılıksız ödeme

Buna göre, imalat sektörüne program kapsa­mında, 51 milyar lirası İşsizlik Fo­nu’ndan, 100 milyar lirası anlaş­ma imzalanan 15 bankadan olmak üzere toplamda 151 milyar liralık finansman kaynağı kullandırıla­cak. İşsizlik Fonu’ndan aktarıla­cak 51 milyar liralık kaynak başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobil­ya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlere kullandırılacak. 15 ban­kanın imza attığı 100 milyar liralık kaynak paketinden ise KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık is­tihdam maliyetleriyle orantılı ola­rak faydalanacak.