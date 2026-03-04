İstihdama dev destek: İşçisini çıkarmayana 3 bin 500 TL karşılıksız ödeme

Milyonlarca çalışan ve yüz binlerce işletmeyi kapsayan istihdam destek paketinin ayrıntıları netleşti. Üretimi sürdüren ve mevcut sigortalı sayısını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3.500 TL karşılıksız nakit destek verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, destek kapsamındaki meslek gruplarını açıklarken, imalat sektöründe KOBİ statüsündeki ve istihdamını koruyan işletmelere ise 50 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanacağını duyurdu.
Enflasyonla mücadele programını uygularken büyüme, yatırım, ihracat ve istihdamdan taviz vermeyen ekonomi yönetimi, imalat sektöründe yönelik yeni bir destek programını hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde geliştirilen İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'nın detayları belli oldu.
Buna göre, imalat sektörüne program kapsamında, 51 milyar lirası İşsizlik Fonu’ndan, 100 milyar lirası anlaşma imzalanan 15 bankadan olmak üzere toplamda 151 milyar liralık finansman kaynağı kullandırılacak. İşsizlik Fonu’ndan aktarılacak 51 milyar liralık kaynak başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlere kullandırılacak. 15 bankanın imza attığı 100 milyar liralık kaynak paketinden ise KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak faydalanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" başlıklı paylaşım yaptı.
Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirten Işıkhan, "Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek" dedi.
Mart ayı başından itibaren başvurulabilecek bu program kapsamında, KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye erişebilecek. Üreticinin elini rahatlatacak bu krediler, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 aya kadar vadeli olarak kullandırılacak.
İşletme başına kredi üst limiti 50 milyon TL olacak.
Kredi kullanımı Haziran 2026 sonuna kadar tek seferde gerçekleştirilecek.
Süreç, bankalarla imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülecek.