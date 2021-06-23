Ekonomi Milli İHAlar yerli uydu terminalleriyle uçuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli İHA'lar yerli uydu terminalleriyle uçuyor

CTech tarafından üretilen uydu terminalleri Anka-S ve Aksungur'a entegre edildi. 5 hava aracıyla testler dahil 500 saatlik uçuş süresine ulaşıldı, yeni araçlara entegrasyon çalışmaları devam ediyor. CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, "Bu sistemlerin ilk defa yerlileştirilerek hizmete girmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Zira bugüne kadar bu terminaller yurt dışından temin ediliyordu. Bu tür kritik alt sistemlerin yurt dışı bağımlı olması hem platformun operasyonel bağımsızlığına hem de ihracatına önemli kısıtlamalar getirebiliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli İHAlar yerli uydu terminalleriyle uçuyor
Arşiv

İnsansız hava araçları (İHA) için geliştirilen yerli uydu terminalleri Anka-S ve Aksungur ile 500 saatlik uçuş süresine ulaştı.

Türk savunma sanayisi, milli İHA'ların uydu hava terminali ihtiyacının yurt içindeki çözümlerle karşılanmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe kazandı.

CTech Bilişim Teknolojileri AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) aldığı siparişler doğrultusunda teslimata devam ediyor.

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  • Geniş bant uydu haberleşme sistemleri 5 Anka-S ve Aksungur'a monte edildi. CTech uydu sistemiyle şu ana kadar test faaliyetleri de dahil yaklaşık 500 saatlik uçuş gerçekleştirildi. Uydu birimlerinin yeni İHA'lara teslimatına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Son olarak Aksungur'da kullanılmak üzere 4 hava terminali siparişi alındı. Yapılan entegrasyon sonrası Aksungur yerli uydu terminaliyle uçuşlara başladı.

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Teslimatlar geçen yıl başladı

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, AA muhabirine, 2014 sonundan bu yana İHA uydu terminalleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk aşamada prototipleme yapıp yer testleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Fırat, burada alınan başarılı sonuçlar doğrultusunda bugün semalarda görev yapmaya başlayan uydu terminalleri ve minHUB sitemlerini içeren sözleşmeyi TUSAŞ ile Temmuz 2018’de imzaladıklarını belirtti.

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Fırat, terminalin ilk uçuş testlerinin Eylül 2019'da başlayıp başarılı şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Uçuş testlerinin beklenen şekilde tamamlanması sonrasında Temmuz 2020'de TUSAŞ’a ilk hava uydu terminal sevkiyatlarımızı yaptık. Bununla birlikte hava uydu terminallerimizin yer kontrol kısmı olan Mobil Uydu Yer Terminalleri (MUYT) için TUSAŞ ile sözleşmemizi de Mart 2020'de imzaladık. MUYT sistemlerinin kabul testlerini ise Aralık 2020'de tamamlayarak ilk sevkiyat ve teslimatımıza Ocak 2021'de başladık. Bu süreçlerin sonucunda artık Anka-S ve Aksungur İHA'lar CTech uydu terminalleriyle uçmaya ve görev yapmaya başladılar" dedi.

CTech uydu terminallerinin halihazırda Anka-S ve Aksungur İHA’larda kullanıldığını anlatan Fırat, "Bundan sonraki süreçte beklentimiz, ürünlerimizin kazanacağı uçuş tecrübesiyle ulusal ve uluslararası alanda yer alan farklı İHA platformlarında da kendine yer bulmasıdır." diye konuştu.

Aksungur SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu
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Aksungur SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum dedi.


Stratejik bir avantaj kazandırıyor

Uydu hava terminallerinin İHA’lara stratejik bir avantaj kazandırarak ufuk hattı ötesindeki binlerce kilometre menzilde operasyon kabiliyetine imkan verdiğini vurgulayan Fırat, şunları kaydetti:

  • "Bu sistemlerin ilk defa yerlileştirilerek hizmete girmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Zira bugüne kadar bu terminaller yurt dışından temin ediliyordu. Bu tür kritik alt sistemlerin yurt dışı bağımlı olması ihracatına önemli kısıtlamalar getirebiliyor. CTech olarak ülkemizin ilk hava uydu terminalini geliştirip hizmete sunmaktan ve milletimizin bağımsızlığına katkıda bulunmaktan dolayı onur duyuyoruz."

Yeni ürünler yolda

Cüneyd Fırat, uydu terminallerinin niteliklerini geliştirmek ve bu alandaki ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini dile getirdi. Fırat, "Kısa ve orta vade hedeflerimiz arasında öncelik yurt içi ve dışında mevcut ürünlerimizi kullanan müşteri ve İHA platformlarının sayısını artırmaktır. Bununla birlikte CTech'in ürün portföyünde yakın zamanda farklı bantlarda çalışan ve İHA dışındaki hava platformları ile deniz ve kara platformlarında da görev yapacak mobil uydu terminallerini görebileceksiniz" dedi.

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CTech tarafından üretilen uydu terminalleri Anka-S ve Aksungur'a entegre edildi. 5 hava aracıyla testler dahil 500 saatlik uçuş süresine ulaşıldı, yeni araçlara entegrasyon çalışmaları devam ediyor. CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, "Bu sistemlerin ilk defa yerlileştirilerek hizmete girmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Zira bugüne kadar bu terminaller yurt dışından temin ediliyordu. Bu tür kritik alt sistemlerin yurt dışı bağımlı olması hem platformun operasyonel bağımsızlığına hem de ihracatına önemli kısıtlamalar getirebiliyor" dedi.
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